La Generalitat renueva la carretera entre Agost y Tibi para mejorar la seguridad vial

La Generalitat ha iniciado esta semana los trabajos de reasfaltado de la CV-827 en el tramo que une Agost y Tibi, con una inversión de 550.000 euros. La actuación permitirá renovar nueve kilómetros de firme, que presentan grietas, desprendimientos y una superficie irregular que dificultan la conducción y reducen la seguridad vial.

Se trata de una carretera con una intensidad media de 521 vehículos diarios, además de un elevado tránsito de ciclistas, ya que la vía bordea el Maigmó y conecta con el municipio de Agost. Según las previsiones, los trabajos se prolongarán entre cuatro y seis semanas.

En campañas anteriores ya se había intervenido en aproximadamente un 30% del recorrido mediante labores de bacheo, dentro de un plan de mejora de conservación de las carreteras autonómicas.

La Vicepresidencia segunda para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha subrayado que estas obras buscan reforzar la seguridad vial, mejorar la funcionalidad de la vía aumentando la macrotextura del firme, renovar la señalización horizontal y frenar la degradación del pavimento, al mismo tiempo que se impulsa una movilidad más sostenible y se reduce el impacto económico y ambiental.

Con esta actuación, los conductores y ciclistas de la zona podrán circular con mayor comodidad y seguridad en un tramo que, hasta ahora, presentaba un firme deteriorado y con irregularidades.

