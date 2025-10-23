Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

'Street food market'. TA

Este parque de Alicante se llena de 'food trucks' y conciertos gratis durante el fin de semana

El evento contará con gastronomía, actividades infantiles y un mercado vintage de libre acceso

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:55

Las 'food trucks' regresan a la provincia de Alicante para celebrar un nuevo evento gastronómico con conciertos gratis durante este fin de semana. El evento contará, además, con actividades infantiles y un mercado vintage de libre acceso.

Este nuevo 'Street food market' arrancará este viernes 24 de octubre en el parque de las Nacional de Torrevieja, tras el aplazamiento por la dana 'Alice' durante el pasado puente. De este modo, el calendario se llena de actividades para celebrar esta feria gastronómica sobre ruedas.

'Street food market'. TA

La iniciativa ofrecerá una variada programación musical, gastronómica y cultural dirigida a todos los públicos desde el mediodía hasta bien entrada la noche. La entrada será gratuita y el evento contará, además, con un mercado vintage que complementará toda la propuesta de ocio del evento.

Una docena de 'food trucks' servirán distintas ofertas gastronómicas nacionales e internacionales -como comida venezolana o argentina, además de hamburguesas-, mientras 20 puestos conformarán el mercado vintage.

Programación completa

El 'Street food market' se inaugurará a las 18 horas de este viernes 24 de octubre con una fiesta que dará paso a la actuación infantil del Mago Kachinocheve, seguida a las 21.30 horas de un concierto gratis del grupo Seguridad Social. Además, el fin de la jornada lo pondrá otra actuación de Las Hienas DJs.

El evento volverá a abrir sus puertas este sábado a partir de las 13 horas con el concierto de FYSC, momento en que los 'food trucks' encedenderán de nuevo los fogones. Será también a las 14.30 horas cuando habrá otra actuación, la de Keeng, un tributo a Queen.

La tarde del sábado continuará con un cuentacuentos infantil a cargo de Alexandre Morera a las 18.30 horas. Los conciertos vespertinos serán Demonios, un tributo a Estopa, a las 21 horas, y el Llanto del Loco a las 22.30 horas.

El fin de fiesta de este 'Street food market' se celebrará el domingo con una nueva actividad infantil: el payaso Edy, a las 12 horas; seguida de los conciertos de Control Stone, tributo a The Rolling Stone, a las 13 horas; y The Fly, tributo a U2, a las 14.30 horas.

