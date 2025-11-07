Finalizan las obras de mejora en el Mercado Municipal de Monóvar con una inversión de 11.700 euros Las actuaciones han modernizado las instalaciones, mejorado la eficiencia energética y ampliado los servicios para comerciantes y visitantes

El Mercado Municipal de Monóvar mejora sus instalaciones para ofrecer un servicio más moderno, eficiente y accesible.

Ismael Martinez Monóvar Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El Mercado Municipal de Monóvar continúa su proceso de modernización gracias a una nueva inversión destinada a mejorar sus instalaciones y ofrecer un mejor servicio tanto a comerciantes como a clientes. Las obras, ya finalizadas, han supuesto una inversión total de 11.698,96 euros, financiada conjuntamente por el Ayuntamiento de Monóvar y la Diputación de Alicante.

Los trabajos han incluido la reforma del puesto de pescadería y la renovación parcial del sistema de saneamiento interior del puesto anexo, donde se han solucionado problemas en la arqueta afónica que provocaban malos olores. También se han sustituido dos puertas de las cámaras frigoríficas, reparando bisagras, juntas y mecanismos de apertura, con el objetivo de evitar pérdidas de frío y mejorar la eficiencia energética.

Además, se han cerrado dos antiguos espacios con tabiquería de pladur para crear una nueva zona de almacenamiento, y se ha instalado un punto Wi-Fi en la cafetería de la primera planta para ofrecer conexión gratuita a los clientes del mercado.

La concejala de Mercado, María Amparo Maestre, ha señalado que «estas intervenciones responden al compromiso de continuar invirtiendo en el Mercado Municipal, mejorando las condiciones y adaptándolo a las necesidades actuales, tanto en materia de higiene y eficiencia energética, como en servicios para la ciudadanía».

Con estas actuaciones, el Mercado Municipal de Monóvar refuerza su papel como espacio comercial de referencia y punto de encuentro esencial en la vida cotidiana de la localidad.