Uno de los nuevos contenedores instalados. AM

Monòver estrena siete nuevos contenedores textiles

Los depósitos se han repartido por el casco urbano y las pedanías para mejorar el servicio

Inés Rosique

Alicante

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:46

El Ayuntamiento de Monòver ha llevado a cabo una renovación de los contenedores de residuos textiles a través de la sustitución y ampliación de esta red de depósitos destinados a la recogida de residuos textiles. La acción ha sido realizada a través de la Concejalía de Políticas Ambientales y Territoriales y en colaboración en el Consorcio de Residuos CREA, informan fuentes municipales.

En total, se han incorporado siete nuevos contenedores que se han situado de manera estratégica en la ciudad y las pedanías. De esta forma, se ha intentado mejorar el servicio a la ciudadanía, facilitando la correcta deposición de ropa y calzado usados para su posterior reutilización y reciclaje. El concejal del área, Víctor Fernández, ha remarcado que así «se fomenta un modelo de gestión más sostenible y alineado con la normativa vigente».

«Estos nuevos contenedores se encuentran distribuidos por diversos barrios y pedanías del municipio. Están instalados cerca de los puntos de reciclaje selectivo en las islas de recogida», según palabras del concejal.

Monóvar licita el contrato de recogida de basura por 12,6 millones de euros

Monóvar licita el contrato de recogida de basura por 12,6 millones de euros

Las ubicaciones concretas donde se pueden encontrar estos contenedores son: calle Altea, en la Rejuela, calle Pizarro, Ronda del Parque y Ecociudad. En cuanto a las pedanías, también hay en el Hondón, La Romaneta y las Cañadas de Don Ciro.

El resto continúan situados en la calle Miguel Hernández ( CEIP Escriptor Canyís), calle Vinateros, Paseo de las Moreras, Avenida Padre Faustino Miguel, calle Padre Juan Rico, calle Escritor Cervantes, calle Dr. Fleming, calle José Alfonso, calle Exconvento, calle Segura y calle Major. En el Xinorlet (calle Cervantes) y en las Casas del Señor (Avenida de Monòver).

Como ha asegurado la Educadora Ambiental de Monòver, «reciclar textiles es muy sencillo: se puede depositar ropa usada, zapatos, bolsas, cinturones, ropa de casa (como sábanas, cortinas, toallas…), telas, tejidos y peluches. Todos estos materiales tendrán una segunda vida y contribuirán a reducir residuos y a evitar la emisión de CO₂ al medio ambiente».

Desde la institución recuerdan a la ciudadanía que en estos contenedores está prohibido depositar residuos orgánicos, envases, vidrio, metales o basuras comunes. Víctor Fernández ha remarcado que «la colaboración de toda la población es fundamental para que la reutilización y el reciclaje de ropa se conviertan en una realidad. Cada pieza que depositamos cuenta para cuidar el planeta y construir un futuro más sostenible para Monòver».

