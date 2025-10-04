Felipe Orts brilla con un top10 en su debut de la temporada en Meulebeke El de La Vila Joiosa mereció más en una prueba marcada por el viento en la que se impuso el blega Joran Wyseure

Si hubiera que señalar un protagonista en la carrera disputada este sábado en la localidad belga de Meulebeke y que supuso el debut (entre otros) de Felipe Orts en la temporada de ciclocross 2025-2026 ese sería, sin duda, el viento.

Sopló duro y constante durante toda la prueba y eso se tradujo en una propuesta táctica muy conservadora por parte de un pelotón de corredores en el que, por primera vez en este invierno, se juntaban todos los grandes nombres con algunos de ellos, eso sí, habiendo acumulado ya alguna que otra carrera previa a este Berencross.

El heptacampeón de España, Felipe Orts, se contaba en el grupo de debutantes y, tras un buen verano centrado en el gravel, era toda una incógnita saber en qué punto iba a volver al barro (aunque de eso hubo poco en Meulebeke) tras haber cerrado el pasado mes de febrero la mejor temporada de su vida.

Pero las dudas que pudiera haber se despejaron muy pronto. Fiel a su estilo, supo leer la carrera como nadie. Hubo, como su compañero de equipo Joris Nieuwenhuis o el belga Michael Vanthourenthout, quien se empeñó en tratar de abrir hueco desde los primeros giros, pero cada vez que lo intentaban acababan estrellándose contra el fortísimo viento que, muy especialmente en la zona de la llegada soplaba de cara beneficiando a todo aquel que decidía permanecer en la protección de un grupo más grande, como siempre hizo Orts.

A ello, además, se volvió a sumar su maestría técnica. Es, no cabe duda, el mejor saltador de tablones del pelotón crosser internacional. No es el mejor 'arenero', tampoco el mejor subidor de escaleras o el más dotado de los 'chocolateros'… pero el de La Vila Joiosa es muy bueno en todo y, por lo tanto, uno de los mejores especialistas del planeta.

Orts llegó, incluso, a hacer un cambio de bicicleta en un circuito en el que la mayoría de corredores corrió sobre la misma montura de principio a fin. Rodó entre el puesto diez y el quince el primer tercio de carrera, sin ponerse nervioso cuando por delante alguien abría hueco y sabiendo siempre elegir la rueda oportuna para cerrar los espacios.

Pasado el ecuador de las diez vueltas a las que se marchó la carrera llegó el momento de asumir más protagonismo y así lo hizo el primer corredor jamás fichado por un equipo belga. Se metió entonces en el grupo de cabeza y esperó hasta entrado el séptimo giro para hacer el ataque que acabó haciendo la selección final.

Con él sólo se marcharon el ya mencionado Vanthourenthout y otro de los sospechosos habituales de cualquier invierno, Laurens Sweeck. Así giraron dos vueltas más con el resto del pelotón bastante cerca, pero ya cada vez más desperdigado. En el noveno y penúltimo giro, tras haber jugado un poco con sus rivales haciendo ver que iba más 'tostado' de lo que realmente marchaba, Orts lanzó un segundo cambio de ritmo que le dio unos pocos metros que, sin ser ni mucho menos definitivos, obligaba a Vanthourenthout, Sweeck y, por detrás de ellos a todos los demás, a otro acelerón más que, evidentemente, iba minando las fuerzas de cada cual.

Y aunque el ciclocross no es, ni de lejos, un deporte de equipo; fue a punto de empezar la última vuelta cuando Joran Wyseure hizo valer la enorme superioridad numérica del Crelan-Corendon en la parte delantera. Aceleró el belga, no necesariamente el más fuerte del día, y todos se quedaron mirándose. Felipe y Vanthourenthout, ya desgastados, a los demás y los demás, todos del Crelan-Corendon, a ellos. «No vamos a matar al nuestro con fuego amigo», parecían decirles.

Finalmente, también muy fiel a su estilo, fue Michael Vanthourenthout el que asumió esa persecución, pero antes de eso, desde atrás, ya habían vuelto a contactar con ese grupo muchos otros hombres para disputarse sólo tres plazas de podio.

A rueda de Vanthourenthout se marchó Sweeck, que un par de veces trató de soltar a su compatriota para, de esa manera, poder lanzarse a por su compañero de equipo sin poner en riesgo el triunfo para su estructura. Por detrás, en cuarta posición, era el compañero de Orts, Joris Nieuwenhuis, el que se distanciaba un tanto de los demás para, al menos, asegurar la cuarta plaza.

Al final, la victoria fue para Joran Wyseure seguido de su compañero Laurens Sweeck y Michael Vanthourenthout. Felipe Orts, por su parte, arranca la temporada con una magnífica octava posición en la que ha sido su mejor resultado de siempre en este circuito (fue 18º en 2021) y, lo más importante, dando la sensación de que, como sucedió el pasado año, va a estar muchos fines de semana en la pelea por el triunfo.

