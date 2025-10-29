Pisos para jóvenes en suelo municipal y rehabilitación de edificios del centro: así pretende frenar la crisis de vivienda esta localidad de Alicante El Ayuntamiento abordará en el pleno del jueves la aprobación de los estatutos y la memoria de la viabilidad para crear una empresa municipal de Vivienda y Suelo

Alicante Miércoles, 29 de octubre 2025

Una Empresa Municipal de Vivienda y Suelo para frenar la crisis de la vivienda. Esta es la idea del Ayuntamiento de Orihuela para contener los precios en la localidad. El consistorio abordará en el pleno de este jueves la aprobación de los estatutos y la memoria de viabilidad para desarrollar este instrumento que reforzará las políticas de acceso a la vivienda, la regeneración urbana y la revitalización del Centro Histórico.

El Ayuntamiento preteden ubicar esta empresa en dependencias habilitadas exclusivamente para ello en la Caja de Ahorros de Monserrate, donde se está realizando también el traslado de la concejalía de Urbanismo.

Entre las principales funciones que llevará a cabo esta empresa está la promoción de viviendas públicas para jóvenes en solares municipales, para así poner en el mercado viviendas a precios asequibles. La otra gran línea de actuación es la rehabilitación de edificios y viviendas del Casco Antiguo, colaborando además con propietarios que carecen de recursos para acometer estas reformas.

Junto a estas líneas de actuación destacan otras, como la colaboración con la Generalitat y el Gobierno Central en la aplicación de programas de ayudas y subvenciones, o la gestión del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y la tramitación de programas de rehabilitación energética.

«Queremos que el Centro Histórico recupere su vitalidad, que vuelva a ser un lugar atractivo para vivir, estudiar y emprender«, ha explicado el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, quien resalta que »trabajamos para que los jóvenes y las familias tengan acceso a viviendas dignas y asequibles«.

El concejal de Urbanismo ha explicado que «la creación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo no es una medida aislada, forma parte de una estrategia más amplia que incluye la ordenanza de solares y edificios a rehabilitar y la actualización del Catálogo de Bienes Protegidos«.

El responsable del área ha insistido que el Ayuntamiento dispone de recursos propios para impulsar proyectos de construcción de viviendas asequibles y actuaciones de rehabilitación en cuanto se materialicen los nuevos instrumentos de gestión.

Ruiz, ha subrayado que «con esta empresa pública damos un paso más hacia un modelo de gestión estable y eficaz que permitirá atender mejor a las familias, a los jóvenes que buscan su primera vivienda y a los vecinos del centro histórico. Hablamos de un proyecto de ciudad con visión de futuro».

