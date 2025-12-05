Elda pedirá a la Generalitat que declare sus Moros y Cristianos Fiestas de Interés Turístico Internacional El consistorio espera que la declaración llegue antes de la próxima cita festera

P.S. Elda Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:57 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elda ha aprobado por unanimidad en el Pleno Municipal celebrado esta viernes solicitar a la Generalitat Valenciana que tramite ante la Secretaría de Estado de Turismo la declaración de los Moros y Cristianos de Elda como de Fiestas Interés Turístico Internacional.

A la finalización del Pleno, el alcalde Rubén Alfaro y el presidente de la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos, Pedro Serrano, que ha estado presente en la sesión, se han felicitado mutuamente por un acuerdo que supone un espaldarazo para este trámite y que culminará el proceso iniciado tras la declaración de las fiestas eldenses como de Interés Turístico Nacional en noviembre de 2020.

El regidor eldense ha afirmado que «hay que que felicitar a la Junta Central y a todo el equipo técnico porque llevan varios años trabajando para conseguir esta declaración. También quiero destacar la colaboración de la Concejalía de Turismo en una iniciativa que formaba parte del proyecto de la junta que preside Pedro Serrano. Tenemos una fiesta impresionante, una de las mejores del mundo, por número de participantes y por proyección exterior, y nos merecemos estar en la liga de fiestas que tienen ese reconocimiento internacional».

«Tenemos una fiesta impresionante, una de las mejores del mundo, por número de participantes y por proyección exterior, y nos merecemos estar en la liga de fiestas que tienen ese reconocimiento internacional» Rubén Alfaro Alcalde de Elda

Pedro Serrano ha explicado que «esta carrera empezó hace muchos años, con la anterior Junta Central, y cogimos el testigo para conseguir un reconocimiento que merecemos porque somos una fiesta 'top' que está entre las mejores. Quiero agradecer al Ayuntamiento toda la colaboración, tanto de la Concejalía de Fiestas como de Turismo, y por nuestra parte a Germán Pedrero por el trabajo realizado».

El presidente de la junta Central ha aclarado que «aunque no hay un plazo establecido, es posible que la resolución sea una cuestión de meses y que para las próximas fiestas tengamos ya la declaración. Toda la documentación está remitida, con las aparaciones en prensa internacional incluidas».

Rubén Alfaro ha indicado que «esta declaración sería un reconocimiento a los festeros y al trabajo de las personas que forman las comparsas que con su esfuerzo mantienen las fiestas. Es un acontecimiento especial que se merecen las directivas, los voluntarios, las decenas de personas que trabajan de manera solidaria. La ciudad cuenta con un colectivo muy amplio y muy importante para el día a día de lo que somos los eldenses; la celebración de los Moros y Cristianos forma parte de nuestra identidad».

Reapertura de la residencia El Catí

Además, en el Pleno Municipal de esta mañana también ha sido aprobada por unanimidad una moción para exigir a la Generalitat Valenciana la reapertura total de la Residencia Geriátrica de El Catí, un centro cuya reforma integral finalizó en 2024 y que, casi dos años después, aún no funciona al completo.

La propuesta, que ha sido impulsada por la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Elda, pide recuperar las 85 plazas residenciales y activar las 40 plazas del Centro de Día, además de dotar al centro de la plantilla necesaria. La moción ha sido leída durante la sesión por Francisca Serrano, en representación de la Asociación de Familiares de Alzheimer.

Igualmente, todos los grupos municipales han apoyado en el Pleno una moción para reactivar el Plan Especial del Entorno del Castillo de Elda.