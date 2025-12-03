Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»
Presentación de la exposición «La feria de las ilusiones» en la Casa Grande del Jardín de la Música. A.E.

Elda inaugura una gran exposición de juguetes antiguos con piezas únicas desde 1920 hasta 1975

La Casa Grande del Jardín de la Música mostrará modelos históricos de firmas alicantinas y colecciones internacionales

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Elda

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:35

La Casa Grande del Jardín de la Música acogerá a partir del jueves, 4 de diciembre, y hasta el 16 de enero, la exposición «La feria de las ilusiones», una muestra que reúne decenas de juguetes fabricados entre 1920 y 1975. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Fiestas y el semanario Valle de Elda, permitirá al público disfrutar de piezas emblemáticas de la industria juguetera alicantina (como las firmas Rico y Payá) junto a modelos procedentes de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

El concejal de Fiestas, David Guardiola, acompañado por el director de Notivalle, Baldomero Giménez, y el propietario de la colección, Roberto Beltrán, ha destacado que la muestra surge vinculada a la proximidad de la tradicional Feria de la Inmaculada, una cita que con el paso de los años «se ha ido convirtiendo en una feria de juguetes». Guardiola ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición durante el periodo navideño y «recordar cómo jugaban nuestros antepasados».

Por su parte, Baldomero Giménez ha explicado que «desde Valle de Elda llevamos tiempo impulsando nuestro espacio expositivo, reforzando diseño y rigor histórico», y ha subrayado que las cifras de asistencia a la reciente muestra sobre el Centro Histórico (más de mil visitantes) demuestran el interés creciente por este tipo de iniciativas. «Esta exposición no muestra solo objetos nostálgicos; también conecta con la historia comercial de nuestra ciudad y con la memoria compartida entre abuelos y nietos», ha señalado. Además, ha destacado el trabajo del historiador Tomás Palau, responsable de la documentación y el diseño museográfico.

El coleccionista Roberto Beltrán ha detallado que la exposición reúne juguetes muy diversos, algunos de ellos con un siglo de antigüedad. «Vamos a poder ver piezas de los años veinte del siglo pasado, junto a juguetes más próximos a los años setenta. Muchos evocarán recuerdos a quienes crecieron con ellos, especialmente los fabricados por marcas alicantinas como Rico o Payá, aunque también habrá modelos de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Francia», ha explicado. Según Beltrán, se trata de «una muestra que gustará tanto a los más mayores como a los más pequeños».

La exposición permanecerá abierta en horario de mañana, de 11:00 a 13:00 horas, en diferentes jornadas de diciembre (entre los días 6 y 12, del 14 al 23 y los días 27 y 28) y también en enero (los días 3, 4, y del 10 al 15). En horario de tarde, de 18:00 a 20:00 horas, podrá visitarse los días 5, 6, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre, así como los días 2, 3, 9, 10 y 16 de enero.

