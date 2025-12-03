Elda inaugura una gran exposición de juguetes antiguos con piezas únicas desde 1920 hasta 1975

Ismael Martínez Elda Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:35 Comenta Compartir

La Casa Grande del Jardín de la Música acogerá a partir del jueves, 4 de diciembre, y hasta el 16 de enero, la exposición «La feria de las ilusiones», una muestra que reúne decenas de juguetes fabricados entre 1920 y 1975. La iniciativa, organizada por la Concejalía de Fiestas y el semanario Valle de Elda, permitirá al público disfrutar de piezas emblemáticas de la industria juguetera alicantina (como las firmas Rico y Payá) junto a modelos procedentes de Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

El concejal de Fiestas, David Guardiola, acompañado por el director de Notivalle, Baldomero Giménez, y el propietario de la colección, Roberto Beltrán, ha destacado que la muestra surge vinculada a la proximidad de la tradicional Feria de la Inmaculada, una cita que con el paso de los años «se ha ido convirtiendo en una feria de juguetes». Guardiola ha animado a la ciudadanía a visitar la exposición durante el periodo navideño y «recordar cómo jugaban nuestros antepasados».

Por su parte, Baldomero Giménez ha explicado que «desde Valle de Elda llevamos tiempo impulsando nuestro espacio expositivo, reforzando diseño y rigor histórico», y ha subrayado que las cifras de asistencia a la reciente muestra sobre el Centro Histórico (más de mil visitantes) demuestran el interés creciente por este tipo de iniciativas. «Esta exposición no muestra solo objetos nostálgicos; también conecta con la historia comercial de nuestra ciudad y con la memoria compartida entre abuelos y nietos», ha señalado. Además, ha destacado el trabajo del historiador Tomás Palau, responsable de la documentación y el diseño museográfico.

El coleccionista Roberto Beltrán ha detallado que la exposición reúne juguetes muy diversos, algunos de ellos con un siglo de antigüedad. «Vamos a poder ver piezas de los años veinte del siglo pasado, junto a juguetes más próximos a los años setenta. Muchos evocarán recuerdos a quienes crecieron con ellos, especialmente los fabricados por marcas alicantinas como Rico o Payá, aunque también habrá modelos de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Francia», ha explicado. Según Beltrán, se trata de «una muestra que gustará tanto a los más mayores como a los más pequeños».

La exposición permanecerá abierta en horario de mañana, de 11:00 a 13:00 horas, en diferentes jornadas de diciembre (entre los días 6 y 12, del 14 al 23 y los días 27 y 28) y también en enero (los días 3, 4, y del 10 al 15). En horario de tarde, de 18:00 a 20:00 horas, podrá visitarse los días 5, 6, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de diciembre, así como los días 2, 3, 9, 10 y 16 de enero.

Temas

Juguetes

Elda

Feria