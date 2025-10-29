Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Comprar en Elda es 'top': nueva campaña para promocionar el comercio local

La iniciativa pretende consolidar el valor diferencial y la experiencia única que supone comprar en el comercio eldense

P.S.

Elda

Miércoles, 29 de octubre 2025, 15:50

Comenta

El Ayuntamiento de Elda ha puesto en marcha una nueva campaña promocional para impulsar la ciudad como destino de compras. Así lo ha anunciado esta mañana la concejala de Comercio y Mercados, Silvia Ibáñez, quien ha estado acompañada por la diseñadora Yolanda Cabrero, autora de la imagen gráfica de la campaña.

Silvia Ibáñez ha explicado que «esta acción publicitaria evoluciona con respecto a la iniciada en 2024, avanzando en el objetivo de destacar, además del valor diferencial que supone comprar en Elda, la experiencia de compra única que significa comprar en sus tiendas, poniendo de manifiesto que comprar en Elda está de moda... es muy top».

El cliente en el centro

La edil ha destacado que «la campaña pone al cliente en el centro de la comunicación, y esto se refleja en la imagen global, fresca y desenfadada, que conecta con todos los públicos; con un grafismo fácilmente reconocible, atractivo y muy visual».

Cartel promocional de la campaña.

Por su parte, Yolanda Cabrero ha detallado que «el diseño de la campaña muestra ilustraciones de muchos personajes, de muchos perfiles diferentes... de muchos clientes y clientas, distintos; a los que se desea comunicar que cuentan con un comercio diverso, dinámico y lleno de vida, diferenciado y que atiende sus necesidades de forma única, muy especial y muy de aquí... muy de Elda... 'muy top'».

La línea gráfica y de comunicación, hace referencia directa a Elda, y a lo propio, y en esta ocasión, «incluyendo a la industria de calzado en su su mensaje; para lo que la campaña propone un 'juego' para todas las edades, con el objetivo de reforzar su mensaje: buscar en cada una de las piezas publicitarias que se podrán ver en diferentes medios, soportes digitales y redes sociales, los zapatos de tacón representativos de la ciudad Elda, que se esconden cada anuncio, cartel o mupi, entre cada uno de los personajes que se presentan en los diseños», ha continuado la diseñadora.

