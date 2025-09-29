Elda celebra un torneo de ajedrez para recordar a uno de sus vecinos La cuarta edición del torneo Luis Sempere tiene lugar el 5 de octubre en la comparsa Cristianos

Inés Rosique Alicante Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:17

El domingo 5 de octubre el municipio de Elda recordará a su vecino Luis Sempere con la celebración de la cuarta edición del torneo de ajedrez que lleva su nombre. La cita tendrá lugar en la comparsa Cristianos de 10 a 12 de la mañana. El evento espera reunir a grandes maestros nacionales e internacionales de la zona como Luis María Campos o Antonio Granero.

En total son casi 90 los inscritos en este torneo y se espera que la cifra se eleve a los 100 en esta última semana de inscripciones ya que el año pasado llegaron a alcanzar los 110 inscritos. Además, los organizadores han querido agradecer a los patrocinadores porque este año ha crecido el número con respecto al año pasado.

El torneo se celebra en honor al primer fallecido por COVID-19 de la comarca del Vinalopó, Luis Sempere. Este hombre no solo fue miembro del club de ajedrez Ruiz López, sino que fue el artífice de la profesionalización del mismo. En el peor momento del club, Sempere cogió las riendas y lo federó, destacan desde la organización.

Durante su paso por el equipo de ajedrecistas dejó huella también acercando a este deporte a multitud de niños pero, sobre todo, niñas en un juego en el que todavía está muy presente la mirada masculina.

El hermano de Luis y su mujer, Miguel y Gloria, han incidido en que celebrar este evento «es una forma de mantener vivo su recuerdo y hacerle un homenaje con lo que más le gustaba: el ajedrez». Así, han dado las gracias a los participantes y a todas las personas que ceden sus espacios y marcas.

Temas

Ajedrez

Elda