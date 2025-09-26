El certamen de música de Moros y Cristianos de Elda recupera el carácter competitivo El Teatro Castelar acogerá el 2 de mayo la XXXVIII edición

El Certamen de Música de Moros y Cristianos, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el Teatro Castelar, recuperará en su edición número 38 su carácter competitivo, después que el año pasado fuera solidario por la dana de Valencia. El dinero dedicado a los premios se entregó a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana para su reparto entre las sociedades y agrupaciones musicales de la provincia de Valencia que se vieron afectadas

El concejal de Fiestas, David Guardiola, ha destacado que «aunque todavía faltan muchos meses para el Certamen, una de sus excelencias es lo mucho que se cuida a las bandas participantes, ya que necesitan tiempo para prepararse y ensayar las piezas que van a interpretar».

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Compartas de Moros y Cristianos de Elda, Pedro Serrano, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Elda y ha recordado que «las bandas que quieran participar deben formar parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 horas del 27 de enero de 2026. El sorteo se realizará el 31 de enero y la documentación requerida podrán presentarse hasta el 2 de marzo».

La cuantía de los premios será la misma que en ediciones anteriores: 5.000 euros para el primer premio; 3.000 euros para el segundo y 2.000 euros para el tercero.

Las bandas participantes deberán interpretar como pieza obligatoria una marcha cristiana y la pieza de libre elección deberá ser un pasodoble o marcha mora. Como novedad, las bandas interpretarán una obra de presentación, que tendrá una duración máxima de cuatro minutos, por lo que cada agrupación musical interpretará tres piezas durante el certamen.

