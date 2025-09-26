Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El concejal de Fiestas, David Guardiola, y el presidente de la Junta Central de Compartas de Moros y Cristianos de Elda, Pedro Serrano. AE

El certamen de música de Moros y Cristianos de Elda recupera el carácter competitivo

El Teatro Castelar acogerá el 2 de mayo la XXXVIII edición

RA

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:31

El Certamen de Música de Moros y Cristianos, que se celebrará el 2 de mayo de 2026 en el Teatro Castelar, recuperará en su edición número 38 su carácter competitivo, después que el año pasado fuera solidario por la dana de Valencia. El dinero dedicado a los premios se entregó a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana para su reparto entre las sociedades y agrupaciones musicales de la provincia de Valencia que se vieron afectadas

El concejal de Fiestas, David Guardiola, ha destacado que «aunque todavía faltan muchos meses para el Certamen, una de sus excelencias es lo mucho que se cuida a las bandas participantes, ya que necesitan tiempo para prepararse y ensayar las piezas que van a interpretar».

Por su parte, el presidente de la Junta Central de Compartas de Moros y Cristianos de Elda, Pedro Serrano, ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Elda y ha recordado que «las bandas que quieran participar deben formar parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 horas del 27 de enero de 2026. El sorteo se realizará el 31 de enero y la documentación requerida podrán presentarse hasta el 2 de marzo».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La cuantía de los premios será la misma que en ediciones anteriores: 5.000 euros para el primer premio; 3.000 euros para el segundo y 2.000 euros para el tercero.

Las bandas participantes deberán interpretar como pieza obligatoria una marcha cristiana y la pieza de libre elección deberá ser un pasodoble o marcha mora. Como novedad, las bandas interpretarán una obra de presentación, que tendrá una duración máxima de cuatro minutos, por lo que cada agrupación musical interpretará tres piezas durante el certamen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entra en vigor la rebaja del IBI en Alicante: estas son las bonificaciones y ahorros
  2. 2 Frente común de la Primera categoría de las Hogueras de Alicante para reivindicar más ayudas y reconocimiento
  3. 3 Corte en el Cercanías de Alicante por obras de renovación de la línea
  4. 4 Las hipotecas se disparan en Alicante: 2.243 firmas y más de 304 millones de euros concedidos en un mes
  5. 5 La Policía Local realiza cinco intervenciones al día con personas sin hogar en Alicante
  6. 6 Planes para el fin de semana en Alicante: Alicante elige la mejor croqueta de la ciudad
  7. 7 El Hércules negocia con Puerto Rico para que Jeremy juegue contra el Atlético B
  8. 8 La Guardia Civil caza en Alicante a un fugitivo británico buscado por asesinar de 24 puñaladas a su compañero de piso
  9. 9 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 25 de septiembre en Alicante
  10. 10 Un estudio de la UMH avisa: los niños que más ultraprocesados comen son los que más televisión consumen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante El certamen de música de Moros y Cristianos de Elda recupera el carácter competitivo

El certamen de música de Moros y Cristianos de Elda recupera el carácter competitivo