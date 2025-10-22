Elda adjudica las obras de la nueva sede de la Policía Local, moderna y sostenible El proyecto, incluido en el plan 'Elda parte de ti', mejorará la atención ciudadana y la eficiencia energética municipal

La nueva sede de la Policía Local de Elda será un edificio moderno, sostenible y adaptado a las necesidades ciudadanas.

Ismael Martinez Elda Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:37

El Ayuntamiento de Elda, a través de la Concejalía de Espacio Público, ha dado un paso decisivo en la construcción de la nueva sede de la Policía Local tras adjudicar las obras de este proyecto, que se levantará en su emplazamiento actual sobre una superficie de 1.500 metros cuadrados.

Los trabajos, que comenzarán en las próximas semanas, permitirán dotar al cuerpo policial de un edificio moderno, sostenible y accesible, diseñado para mejorar las condiciones laborales de los agentes y ofrecer una atención más cercana y eficaz a la ciudadanía.

La nueva sede adaptará todos sus espacios a las necesidades de las personas con diversidad funcional, garantizando una atención cómoda y segura. Además, incorporará la última tecnología en materia de comunicaciones, lo que permitirá agilizar la respuesta ante emergencias y ofrecer una actuación más coordinada y efectiva.

El inmueble se construirá con materiales sostenibles que reducirán el impacto ambiental y la huella de carbono. Contará con paneles solares en la cubierta y un sistema de aerotermia que proporcionará climatización eficiente mediante aire frío y caliente, alcanzando la certificación energética de clase A.

Otro de los aspectos innovadores será su sistema constructivo modular, que garantiza la durabilidad y posibilita futuras ampliaciones o adaptaciones. El edificio dispondrá de una sala de reuniones con capacidad para más de 150 personas, oficinas administrativas, y dependencias específicas para los departamentos de Atestados, Viogen y Agente Tutor.

Con un plazo de ejecución de 12 meses, las obras serán ejecutadas por la empresa Tenada Nueva S.L., con un presupuesto de 2.892.580,88 euros. El proyecto forma parte del plan de inversiones 'Elda parte de ti', impulsado por el gobierno local para transformar la ciudad en materia de accesibilidad, sostenibilidad, espacios verdes, ocio infantil y conservación del patrimonio urbano.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha destacado que «la construcción de una nueva sede de la Policía Local situará a Elda a la vanguardia gracias a unas instalaciones punteras, modernas y más eficientes, donde ofrecer una mejor atención a los vecinos y vecinas que necesiten la ayuda y el servicio de nuestros agentes».

Alfaro ha añadido que «la mejora tecnológica también tendrá un papel muy importante en esta intervención, reduciendo el tiempo de respuesta ante emergencias y situaciones de riesgo, ya que en estos casos cada segundo tiene una importancia vital».

El regidor ha subrayado asimismo la importancia del trabajo policial: «Nuestros agentes están en primera línea cada día, son los primeros en llegar a prestar ayuda y quienes proporcionan esa sensación de seguridad y tranquilidad tan importante cuando más se necesita. Estas nuevas instalaciones les permitirán trabajar con mayor comodidad y ofrecer una atención más personalizada y de calidad».

Por su parte, el concejal de Espacio Público, José Antonio Amat, ha señalado que «esta intervención pone de manifiesto la relevancia del plan de inversiones 'Elda parte de ti' en la modernización de la ciudad y la conservación de su patrimonio». Según ha explicado, «todas las obras que estamos impulsando tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, haciendo de Elda una ciudad más cómoda, accesible, moderna, segura y sostenible».

