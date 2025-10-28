Drones, multas y vigilancia 24 horas: así combate un municipio de Alicante los vertidos ilegales de basura La Policía Local ha pillado in fraganti a un vecino tirando escombros en unos contenedores de basura, lo que conlleva multas de hasta 1.500 euros

A.H. Elda Martes, 28 de octubre 2025, 17:02 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elda combate los vertidos ilegales de basura con drones, multas y vigilancia durante todo el día. En una de las vigilancias para frenar esta práctica ilícita, la Policía Local ha sancionado a un individuo que fue sorprendido in fraganti cuando realizaba un vertido ilegal de escombros en unos contenedores de basura ubicados en las inmediaciones del hospital, en la calle Malva, según ha anunciado el Consistorio en un comunicado.

Después de proceder a su identificación, los uniformados comprobaron además que el vehículo que estaba utilizando para transportar los escombros carecía de la ITV en vigor, por lo que también fue sancionado por esta irregularidad.

Además de las patrullas permanentes, la unidad de drones de la Policía Local de Elda también lleva a cabo de manera regular vigilancias aleatorias empleando los aparatos con los que cuenta. Con estos dispositivos, además de controlar zonas en las que de manera habitual se realizan este tipo de vertidos ilegales, también pueden sorprender in fraganti a los autores de los mismos.

Los efectivos policiales, que cuentan con el apoyo de patrullas, realizan estos controles de manera regular en diferentes puntos y a lo largo de todo el día, e incluso en horario nocturno. Los controles se realizan en diferentes puntos, como las inmediaciones de la Estación de Monóvar, la zona del IES La Melva o la carretera de Sax, entre otras zonas en las que de manera regular se realizan vertidos ilegales. También se están localizando otros puntos en los que se hayan podido realizar ya los vertidos con el objetivo de ser retirados por la empresa concesionaria.

El vertido ilegal de residuos está catalogado en la Ordenanza de Civismo y Convivencia como infracción grave con una sanción de hasta 1.500 euros

Cuando los uniformados identifican a una persona realizando este tipo de acción, el Ayuntamiento inicia los trámites para abrir expediente sancionador ante un hecho que está catalogado en la Ordenanza de Civismo y Convivencia como infracción grave con una sanción de hasta 1.500 euros. Cualquier vertido de voluminosos o escombros, salvo que sea de muy escasa cantidad, son calificados de graves.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Ibáñez, ha recordado que «este tipo de vigilancias se realizan para detectar 'in fraganti' a personas que realizan vertidos de escombros, plásticos, enseres, productos químicos, restos de poda y cualquier otro resto que deberían ser depositado en el Ecoparque».

Ecoparque

Desde el Consistorio recuerdan que los ciudadanos pueden llevar sus residuos (escombros, chatarra, plásticos y cualquier otro resto) al Ecoparque, que está abierto de martes a viernes, de 10.00 horas a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 horas a 19.00 horas por las tardes, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 horas.

La recogida de los residuos por parte del Ecoparque no tiene coste alguno y se pueden depositar muebles, electrodomésticos y otros voluminosos de hasta 2 m³, 300 kilos de escombros o restos de obra y hasta 3 m³ de poda de jardinería.

Temas

Elda

Drones