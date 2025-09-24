Más de 260.000 euros en ayudas para favorecer la integración de residentes extranjeros en la provincia de Alicante La Diputación de Alicante impulsa una serie de programas y proyectos para 90 municipios destinadas a los ciudadanos internacionales en las comarcas alicantinas

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

La Diputación de Alicante ha lanzado la convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar la integración de residentes extranjeros de la provincia. Más de 90 municipios se beneficiarán de estas subvenciones que ascienden hasta los 266.000 euros y se gastarán en el desarrollo de proyectos, programas y actividades dirigidas a esta materia.

El diputado de residentes internacionales, Juan de Dios Navarro, ha explicado que en los últimos años ha crecido la demanda de estos proyectos ya que «más del 21% de la población alicantina son ciudadanos extranjeros para los que es importante tener conocimiento tanto del idioma como de las cuestiones legales, jurídicas o laborales que les atañen para facilitar su integración«.

Así, las ayudas se destinan a cursos de castellano, campañas de empadronamiento, jornadas de convivencia destinadas a facilitar la integración o talleres de promoción laboral y de sensibilización. Además, también se incluye en este listado otras como asistencia y traducción, servicios de atención socio-jurídica o actividades culturales.

La distribución de las ayudas repartirá 17.800 euros en L'Alacantí (Agost, Aigües, Alicante, Busot, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant) y 46.300 euros en la zona de Montaña (Agres, Alcoi, Alfafara, Almudaina, L'Alqueria d'Asnar, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benillup, Cocentaina, Fageca, Famorca, Gaianes, Millena, Muro de Alcoy, Onil, L'Orxa, Planes y Quatretondeta ).

En la comarca de la Vega Baja se distribuirán 76.260 euros (Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas y Torrevieja).

En la Marina Alta llegarán 54.270 euros (Alcalalí, Beniarbeig, Benigembla, Benimeli, Benissa, Calp, Castell de Castells, Denia, La Llosa de Camacho, Llíber, Murla, Orba, Parcent, El Poble Nou de Benitatxell, El Ràfol d'Almúnia, Sanet i Negrals, Senija, Tormos, Xàbia y Xaló), y a la Marina Baixa 34.500 euros (L'Alfàs del Pi, Altea, Beniardá, Bolulla, El Castell de Guadalest, Confrides, Finestrat, La Nucia, Polop, Relleu y Tàrbena).

Por último, a la zona del Vinalopó se invertirán más de 36.800 euros en estas ayudas (Algueña, Camp de Mirra, Castalla, Crevillent, Elda, El Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Petrer, El Pinós, La Romana, Salinas, Santa Pola y Sax).

Temas

Diputación de Alicante