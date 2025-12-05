Las cinco noticias más destacadas de este viernes 5 de diciembre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco informaciones que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:23 | Actualizado 20:59h. Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este viernes 5 de diciembre.

1 «Cojonudo»: la respuesta de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo

Salomé Pradas, la consellera de Emergencias investigada por la gestión de la dana, ha cumplido su palabra. La exdirigente ha aportado a la magistrada los mensajes de WhatsApp que intercambió con el entonces presidente Carlos Mazón el día de la dana hasta aproximadamente las 14 horas. A partir de ese momento ya solo se sucedieron llamadas, algunas de ellas infructuosas. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 La Generalitat trata de blindar a los ganaderos alicantinos frente a la peste porcina: más caza de jabalíes y 9 millones en ayudas para bioseguridad

La Generalitat ha desplegado un amplio dispositivo de prevención para evitar contagios de peste porcina en las granjas de la Comunitat. Desde la conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la de Medioambiente se encuentran monitorizando la situación y están tomando medidas, cada una en su ámbito. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 PLD Space redobla su apuesta por Elche y la provincia de Alicante: puja por una parcela de 500.000 m2 para levantar una macrofactoría

Macroinversión empresarial en Elche. PLD Space y una multinacional de gestión de datos invertirán entre ambas más de cinco millones de euros para adquirir dos parcelas de suelo industrial en la localidad. La empresa ilicitana ha destinado 2,3 millones de euros para formalizar una oferta de compra de 500.000 m2 para levantar una nueva nave, mientras que la empresa internacional aterrizará en el Parque Empresarial de Elche con la compra de 100.000 m2 de suelo por casi tres millones de euros, si su propuesta obtiene el visto bueno. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Las aerolíneas programan más de 1.220 vuelos en el aeropuerto de Alicante-Elche durante el puente de diciembre

Las aerolíneas del aeropuerto de Alicante-Elche han programado un buen puñado de vuelos de cara al puente de diciembre, que ha arrancado este viernes 5. Según fuentes de Aena, se esperan un total de 1.224 operaciones en la terminal de Alicante, tanto de salida como de entrada. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alicante externaliza la vigilancia municipal para liberar a policías locales y reforzar la seguridad

El Ayuntamiento de Alicante ha puesto en marcha la licitación de un contrato de vigilancia privada para sustituir a los 36 policías locales que desempeñan labores estáticas en dependencias municipales y trasladarlos a patrullas operativas. La medida, impulsada dentro del acuerdo con Vox, busca reforzar la presencia policial en plena preocupación por la deriva de inseguridad que percibe la formación verde y parte del vecindario. Clica aquí para leer la noticia completa.

Extra Asalta un piso de Alicante quemado tras un incendio mientras la propietaria sigue ingresada en el hospital

La colaboración ciudadana ha sido clave para detener a un ladrón que entró a robar en un piso de Alicante que había quedado arrasado tras un incendio registrado días antes mientras su propietaria seguía ingresada en el hospital por inhalación de humo, según ha podido conocer TodoAlicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.