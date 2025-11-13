Nueva cita para crear el pulmón más verde de Alicante con dos mil nuevos árboles La restauración ecológica del monte incluye también la siembra de más de un millón de semillas junto a trabajos de desescombrado y retirada de residuos

Con el otoño llegan los planes de monte y montaña a la ciudad de Alicante. Entre todos ellos, uno de los más esperados: la restauración ecológica del Monte Orgegia con más de dos mil árboles y arbustos y un millón de semillas.

El proyecto 'Alicante Renace' ha convocado una nueva jornada de reforestación para el próximo sábado 22 de noviembre, de 10 a 13 horas, con el fin de aumentar los ejemplares de árboles en este pulmón verde de la ciudad.

Estos encuentros entre personas voluntarias buscan restaurar de forma completa un «espacio natural tan necesario y usado por los vecinos», explican desde la asociación Enamorados de Alicante, impulsora de este proyecto.

Las labores de restauración ecológica de este pulmón verde de Alicante en el Monte Orgegia incluyen, además de la siembra de semillas y árboles, labores de limpieza de la zona, desescombrado y retirada de residuos.

Con todo, los voluntarios de este proyecto también llevan a cabo trabajos relacionados con la instalación de riego por goteo para los nuevos ejemplares de árboles, así como mejora de accesos junto a colocación de cartelería y señalización informativa.

Todo ello se suma al objetivo principal del proyecto 'Alicante Renace', centrado en «reverdecer el entorno, creando nuevos ecosistemas sostenibles y aumentando la resiliencia a la sequía y la erosión».

Durante esta jornada de reforestación prevista para el sábado 22 de noviembre, se plantarán árboles, plantas y semillas autóctonas, además de celebrar un almuerzo popular en este futuro gran espacio natural.

Expertos acudirán también a la jornada de restauración ecológica con el fin de orientar a los voluntarios en materia de medioambiente y regeneración urbana, consejos a los que se añaden talleres para toda la familia.