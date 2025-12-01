El turismo de la Costa Blanca sigue a pleno rendimiento en invierno La provincia de Alicante roza el 90% de su planta alojativa abierta en el arranque de la temporada baja

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:43

La temporada baja ya no es sinónimo de parón turístico en la Comunitat Valenciana. Así lo confirma el último informe de la patronal hotelera Hosbec, que analiza la actividad de los 360 alojamientos asociados adscritos —114.925 plazas entre hoteles, apartamentos turísticos y campings— y que revela un dato clave para el sector: entre octubre de 2025 y marzo de 2026, una media del 86% de las camas permanecerá disponible en el conjunto de la región, una cifra que consolida la tendencia de los últimos años y apunta a un modelo cada vez menos estacional, con efectos directos en la economía, el empleo y la competitividad del destino.

Los hoteles, que representan el grueso de la planta asociada con más de 75.800 camas, mantendrán operativo el 84,7% de su inventario. Los apartamentos turísticos elevan su porcentaje hasta el 87,5% y los campings alcanzan el 89,3%, impulsados sobre todo por el turismo internacional de larga estancia, muy fiel a la oferta de la Comunitat Valenciana durante el invierno.

El invierno, cada vez más activo

El análisis por meses muestra un comportamiento estable en octubre, donde prácticamente toda la planta alojativa permanece abierta. Es a partir de noviembre cuando comienza el ajuste habitual, que alcanza su punto máximo en enero con 26.600 camas cerradas. Aun así, incluso en ese mes tradicionalmente complejo, más de 88.000 plazas continúan operativas, una cifra que reafirma la fortaleza del sector en temporada baja.

Desde febrero se aprecia una recuperación progresiva que culmina en marzo, cuando la oferta alojativa supera las 103.600 plazas abiertas, coincidiendo con el inicio del dinamismo propio de la primavera y la cercanía de la Semana Santa.

Las razones de los cierres siguen patrones conocidos: el 77,7% responde al fin de temporada, el 14,2% a obras de mejora y mantenimiento y un 3,6% a vacaciones del personal. Para los alojamientos, este periodo representa una oportunidad estratégica para modernizar instalaciones, renovar servicios y elevar su categoría, una tendencia creciente dentro del sector valenciano.

Alicante lidera la actividad en temporada baja

La provincia de Alicante reafirma, una vez más, su papel como epicentro turístico de la Comunitat Valenciana. Con 254 alojamientos y 90.304 plazas asociadas a HOSBEC, mantiene operativa una media del 87,3% de su capacidad entre octubre y marzo. Incluso en enero, el mes de menor actividad, la provincia conserva más de 72.000 camas abiertas.

Los motivos de cierre en Alicante se ajustan al patrón autonómico: el 71,7% se debe al fin de temporada, seguido de un 17% por obras y un 5% por vacaciones del personal. Además, la disponibilidad se mantiene muy homogénea en todos los tipos de alojamiento: un 86,5% de los hoteles seguirá operativo, un 87,3% de los bloques de apartamentos y un 89,1% de los campings.

Benidorm, la excepción que confirma la regla

Dentro del mapa provincial destaca un destino clave: Benidorm, que vuelve a demostrar su musculatura turística incluso en invierno. El 84,3% de sus hoteles permanecerán abiertos, una cifra notable que sube hasta el 92,9% en los bloques de apartamentos y alcanza el 84,5% en los campings.

Aun así, el municipio muestra con claridad el impacto del ciclo estacional: el 67,3% de los cierres se explica por el fin de temporada y el 19,3% por obras de mejora. Enero vuelve a ser el punto crítico, con más de 10.500 plazas hoteleras y cerca de 3.400 de apartamentos y campings temporalmente fuera de servicio.

Benidorm, sin embargo, mantiene una de las tasas de actividad más altas de España en invierno, alimentada por su potente planta hotelera, la fidelidad del turismo internacional y su capacidad para ofrecer actividad los 12 meses del año.