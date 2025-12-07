Eder Sarabia: «Hemos hecho un partidazo» El entrenador franjiverde se muestra feliz por la contundente victoria y señala que debe marcar el camino para ganar también fuera de casa

José Carlos Martínez Alicante Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:08

El entrenador franjiverde, Eder Sarabia, se mostraba exultante este domingo al término del partido frente al Girona, tras la contundente victoria, y así lo dejaba entrever en su valoración del encuentro: «Hemos hecho un partidazo. La intención era la de imponernos desde el principio. Es verdad que podíamos conceder alguna situación, pero sobre todo destaco la convicción después de tanto tiempo sin ganar».

Y agregaba: «Subrayo la capacidad de enfocarnos en lo que queríamos hacer, con balón, sin balón, en transiciones, muy agradecido al equipo por lo que nos ha dado».

A su entender, nada cambia pese a esta victoria, porque la confianza estaba intacta pese a los últimos resultados. «El discurso siempre ha sido parecido, ganando y no ganando. Evidentemente esto refuerza todo y también de puerta para fuera. Hacia dentro esto es la demostración de la seguridad, la convicción. Los jugadores, esto que proponemos, lo entienden, son capaces de desarrollarlo».

Entrando más en la valoración del triunfo de este domingo, el técnico franjiverde ha expuesto lo siguiente: «Ganar es muy importante. Hoy era ese día clave para otra vez volver a sentir esa victoria y ese refuerzo. Pero nuestro camino y nuestra idea va a seguir siendo el mismo, juguemos contra quienes juguemos y estemos en las circunstancias en las que estemos. Y hoy me quedo con la capacidad del equipo para, resultado al margen, poner lo que era necesario».

Sarabia también ha tenido palabras hacia Rafa Mir, el bigoleador de la jornada: «Rafa ha tenido el hat trick en esa de tacón. Hoy creíamos que el 3-4-3 era lo que más rendimiento nos podía dar. Contento porque los jugadores, al margen de lo que propongamos lo entienden a la perfección van con todo a intentar desarrollarlo. Conseguimos que el futbolista dé una versión muy buena».