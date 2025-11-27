Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Los alcaldes participantes en la jornada «A una hora del cambio», junto a representantes de Aguas de Alicante y Terciario Avanzado. A.C.

El Campello ahorra 200 millones de litros de agua en un año gracias a la digitalización

La implantación de sistemas inteligentes permite detectar fugas al instante y optimizar recursos en un municipio que triplica su población en temporada alta

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Campello

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

La digitalización de los servicios públicos continúa demostrando su eficacia en la gestión eficiente del agua. En El Campello, la implantación de sistemas inteligentes por parte de Aguas de Alicante ha permitido ahorrar en el último año 200 millones de litros, una cifra especialmente significativa en un municipio que pasa de 31.000 a 90.000 habitantes durante la temporada alta.

Según explicó la compañía durante la jornada «A una hora del cambio», organizada por Terciario Avanzado y Aguas de Alicante, el avance tecnológico aplicado al servicio permite detectar fugas y anomalías de consumo en tiempo real. Gracias a este sistema de sectorización, se actúa con mayor rapidez ante cualquier incidencia y se evita la pérdida de grandes volúmenes de agua.

Representantes municipales y técnicos de Aguas de Alicante durante la jornada «A una hora del cambio», donde se analizaron los avances en digitalización. A.C.
Además de mejorar la eficiencia hídrica, la digitalización facilita la redistribución del talento hacia tareas más cualificadas y ofrece una fotografía precisa de la ocupación real del municipio. El análisis cruzado de consumos de agua y energía aporta datos que ayudan a planificar servicios y dimensionar recursos en un territorio con fuertes variaciones estacionales.

La jornada contó con la participación de los alcaldes de Alicante, Luis Barcala; San Vicente del Raspeig, José Rafael Pascual; Sant Joan, Santiago Román; y El Campello, Juan José Berenguer. También intervinieron el director general de Aguas de Alicante, Sergio Sánchez, y el presidente de Terciario Avanzado, Mariano Torres.

Bajo el lema «A una hora del cambio», el encuentro puso sobre la mesa los desafíos tecnológicos que afrontan empresas y administraciones públicas en su transición hacia modelos más eficientes, sostenibles y preparados para las necesidades reales de la ciudadanía.

