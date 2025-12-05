Calpe estrena su nueva ORA: novedades, horarios y tarifas Se reduce el pago de la zona azul para los residentes y comerciantes en casi un 50%

A.H. Calpe Viernes, 5 de diciembre 2025

La nuevo Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) de Calpe se estrena este martes, 9 de diciembre, y lo hace con novedades. El servicio de estacionamiento limitado que gestionará la mercantil Estacionamientos y Servicios SAU -por un importe ofertado de 575.000€- tendrá un periodo de prueba que finalizará el 17 de diciembre, hasta su total implantación y conocimiento de los ciudadanos.

Las calles destinadas a zona azul son Corbeta, Ejércitos Españoles, Maestro Serrano. Alemania, Europa, Pintor Sorolla, Valencia, Blasco Ibáñez,Puerto de Santa María, Gabriel Miró, Almendros. Málaga, Santa María, La Pinta, Joan de Gary, La Pau, Madrid, Doctor Fleming, Isaac Peral, Masnou, Ifach/Murillo, Benissa, Centro de Salud.

Mientras que las destinadas a la zona naranja son Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, Europa, Luxemburgo, Benitatxell, Castellón, Isla Formentera, Alfaç del Pi, Teulada, Denia, Xàbia, Gregal, Llevant, Gibraltar, Juan Carlos I, Llebeig, Rosa de Los Vientos y el aparcamiento de la calle Xàbia.

Reducciones

Lo más destacable del nuevo contrato es la reducción de la tarifa de la zona azul para los residentes y comerciantes en casi un 50% mientras que en la zona naranja (zona de playas) la reducción para residentes y comerciantes es de un 22%.

De este modo, si hasta ahora la hora en la zona azul para el residente tenía un coste de 0,40 euros ahora pasa a tener un precio de 0,25€ y la zona naranja pasa de un precio 0,45€ la hora a 0,35€ la hora. En cambio, en la tarifa general de la zona azul el coste pasa de 0,85€ la hora a 1,10€ la hora y en el caso de la zona naranja pasa de 0,95 la hora a 1,45€ la hora.

Con esta modificación de las tarifas se pretende beneficiar a los ciudadanos residentes, que los vecinos del municipio vean reducido el coste de aparcar en las zonas de estacionamiento regulado.

Nuevo horario

También se modifican los horarios ya que hasta ahora el tiempo máximo permitido en la zona azul era de dos horas y en la zona naranja era de tres horas y con el nuevo pliego pasa a ser de tres horas y seis horas respectivamente.

Otras modificaciones son la absorción de la zona verde en la zona azul, es decir, desaparece la zona verde que eran zonas de aparcamiento regulado sólo en horario de mañana, y la eliminación de la zona naranja mixta. Con lo que la zona azul pasa a tener 920 plazas y la zona naranja 1.135 plazas.

Además el pliego establece como inversión la sustitución de aquellos parquímetros que no permiten el pago con tarjeta de crédito. El pago podrá realizarse también a través de la aplicación de descarga gratuita ElParking.

Tarjeta de residente o comerciante

Los interesados en obtener la tarjeta de residentes deben contactar con la empresa que establece su oficina provisional de atención al público en calle La Font, 24, teléfono 652 337 597 y el correo de atención es oracalpe@eysaservicios.com.

Para solicitar la tarjeta de reisdente y de comerciante se requiere cita previa. La documentación a aportar en el caso de la tarjeta de residente es: fotocopia del DNI, en caso de extranjeros tarjeta de residente o pasaporte, fotocopia del Permiso de Circulación y original o copia del último recibo pagado del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica Calp.

Para el tramite de la tarjeta de comerciantes, deben acompañar la siguiente documentación: fotocopia del DNI, en caso de personas jurídicas, código de Identificación Fiscal, fotocopia del documento de alta en el Impuesto de Actividades económicas, el lugar donde esté ubicado el establecimiento, copia de la licencia de apertura o licencia provisional y contrato de trabajo en caso de trabajador por cuenta ajena.