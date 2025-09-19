Estas son las calles de Teulada que se verán afectadas por las obras en la red de agua Con la intervención esperan reducir los cortes y el riesgo de pérdidas y averías, además de mejorar la calidad del agua

Inés Rosique Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

Este lunes día 22 de septiembre el Ayuntamiento Teulada Moraira iniciará las obras en la red de agua del municipio. Las acciones comprenden la sustitución y modernización de los sistemas de agua potable de varias zonas. La inversión ha sido de 816.953 euros y se llevará a cabo con el objetivo de garantizar un servicio más fiable.

Las obras suponen intervenciones integrales sobre los materiales, tramos críticos y equipos de bombeo. Los vecinos verán proyectadas estas mejoras en la reducción de los cortes del suministro y el riesgo de pérdidas y averías. La calidad del agua se verá mejorada al reducir la corrosión de las conducciones y aumentará la capacidad para atender a la demanda.

El Ayuntamiento advierte que, mientras las obras se estén llevando a cabo, los vecinos podrán ver su suministro cortado de forma puntual. Estos cortes se notificarán por la empresa concesionaria con la suficiente antelación.

Actuaciones que se llevarán a cabo

La primera calle que se verá afectada es la Calle Beniarrés donde se sustituirá la tubería actual de hierro galvanizado por tuberías de fundición dúctil que ofrecen mayor durabilidad. También se renovarán los acometidos que conectan cada vivienda o local con la red general.

En la calle Benicolet la intervención será similar con el objetivo de reducir roturas y mejorar la presión y continuidad del suministro en esa zona. Por otra parte, en la Calle Benigánim se sustituirán las bombas de bombeo de la Calle Benisol por unas con mayor caudal, también se instalará una red de fundición dúctil de 100 mm.

Las obras provocarán cortes puntuales en algunas viviendas

En la Calle Dakar los trabajos se centrarán en sustituir completamente la red de suministro por tuberías y renovarlas con unas nuevas de polietileno. Por último, se finalizarán las obras con la sustitución de la red de transporte en las zonas de Arnella, Cap Blanc, Calle Mar de Aral y adyacentes. En concreto, en las calles Mar de Sargazos y Camí Vell del Portet se sustituirá la red de transporte y se trasladará a la Calle Mar de Aral.

La concejala de Servicios Generales del Ayuntamiento de Teulada, Mari Cantó, ha destacado que «con esta inversión estamos renovando el esqueleto de nuestro abastecimiento. Sustituir tuberías obsoletas y modernizar los bombeos no son obras visibles a simple vista, pero sí fundamentales: reducen averías, evitan fugas y mejoran la calidad del agua que llega a cada hogar.»

Por su parte, el alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, ha subrayado que «destinar más de 800.000 euros a las redes de agua es invertir en la calidad de vida de Teulada Moraira. Cumplimos así con una demanda histórica que consideramos necesaria y que para nosotros es primordial abordar». Asimismo, el alcalde ha pedido disculpas por las molestias que se puedan ocasionar en el trascurso de estas obras, a la vez que señala que «son necesarias para mejorar el bienestar de nuestros vecinos».

Temas

Agua

Teulada

Obras