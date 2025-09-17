L'Alfàs encauzará el Barranco Hondo para prevenir inundaciones La actuación, con un presupuesto de 1,2 millones, reforzará la seguridad y la gestión del agua

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha adjudicado las obras de adecuación de cauces y ramblas, así como las mejoras en la gestión de vertidos y saneamiento del Barranco Hondo, a la UTE Contratas y Viales de Levante S.L.U. con Gruexma S.L., por un importe total de 1.198.722 euros. La inversión está financiada al 100 % con fondos europeos NextGenerationEU, en el marco de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha informado que los trabajos comenzarán a mediados de octubre. «Se trata de una actuación necesaria para reducir inundaciones, proteger infraestructuras y viviendas, disminuir fugas en la red de agua y adaptar el municipio al cambio climático», explica.

Las obras se han adjudicado en dos lotes. El primero, con un presupuesto de 961.129,80 euros, contempla la adecuación de cauces y ramblas y el encauzamiento del Barranco Hondo entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos. Este tramo, clave para la seguridad urbana, permitirá mejorar el flujo de agua en episodios de lluvia intensa.

El segundo lote, de 143.416,77 euros, incluye la gestión de vertidos, la reutilización del agua y la reducción de fugas en la red de saneamiento y abastecimiento de agua potable, señalan fuentes municipales. Con estas mejoras se busca proteger la infraestructura hidráulica y garantizar la eficiencia en el uso del recurso hídrico.

Una actuación prioritaria en la zona turística

El Barranco Hondo nace en La Nucía y atraviesa suelos urbanos y no urbanos hasta desembocar en la playa de l'Albir, el tramo más sensible a las inundaciones. Esta área concentra buena parte de la oferta turística del municipio, incluyendo restaurantes, hoteles, locales de ocio y viviendas, por lo que la actuación resulta clave para proteger la actividad económica y la seguridad de residentes y visitantes.

«Con estas obras se prevé reducir los riesgos de inundación y aumentar la resiliencia del municipio frente a fenómenos extremos, contribuyendo a la sostenibilidad turística de l'Alfàs del Pi», señaló Such.

La concejala responsable de Fondos Europeos, Loli Albero, destacó que la actuación está subvencionada al 100 % con fondos europeos, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estas ayudas permiten reforzar infraestructuras estratégicas, proteger recursos hídricos y garantizar la sostenibilidad de la oferta turística.

«Estas inversiones no solo protegen a la ciudadanía, sino que fortalecen la imagen de l'Alfàs del Pi como destino turístico resiliente y sostenible», apuntó Albero. La ejecución del proyecto cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo, la Generalitat Valenciana y Turisme Comunitat Valenciana.

Mejoras en la red de agua y saneamiento

Además del encauzamiento, la intervención incluye la modernización de tramos críticos de la red de saneamiento y de abastecimiento de agua potable. Se busca reducir fugas, prevenir daños por lluvias intensas y garantizar una gestión eficiente del agua, clave para la seguridad de viviendas y locales cercanos.

Con estas actuaciones, l'Alfàs del Pi refuerza su capacidad de adaptación al cambio climático, mejora la resiliencia urbana y protege sus áreas más turísticas, contribuyendo a un municipio más seguro y sostenible para residentes y visitantes.