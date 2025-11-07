Benissa reafirma la legalidad del Patmore en el Tossal de l'Asprar El Ayuntamiento avanza con el respaldo técnico al proyecto urbanístico

El Ayuntamiento de Benissa ha confirmado que el proyecto urbanístico Patmore, previsto en el área del Tossal de l'Asprar, dispone de todos los informes técnicos municipales favorables y cumple con la normativa urbanística y medioambiental vigente.

El alcalde de Benissa, Arturo Poquet, ha explicado que el plan que ampara esta actuación «no es nuevo», sino que fue aprobado hace más de dos décadas por anteriores corporaciones municipales. Según ha detallado, los técnicos municipales han ratificado que el proyecto se ajusta a la normativa urbanística y medioambiental y que se trata de suelo de propiedad privada, ajeno al Ayuntamiento.

«Este gobierno actúa con responsabilidad, con rigor y dentro de la ley», ha afirmado Poquet, quien ha recordado que el consistorio está obligado a conceder licencias cuando los proyectos cumplen con los requisitos legales, ya que lo contrario podría derivar en un delito de prevaricación.

El alcalde ha añadido que el expediente de Patmore «sigue su curso conforme al planeamiento en vigor» y ha subrayado que «proteger Benissa no es gritar más fuerte, es hacer las cosas bien». «Proteger Benissa no es gritar más fuerte, es hacer las cosas bien», ha afirmado.

El Ayuntamiento busca alternativas para preservar el entorno

Paralelamente, el consistorio mantiene su compromiso de preservar el entorno natural del Tossal de l'Asprar. En mayo, todos los grupos municipales aprobaron por unanimidad una moción para instar a la Generalitat Valenciana a adquirir los terrenos con el fin de conservarlos como espacio natural.

Como continuación de esa iniciativa, el alcalde ha solicitado una reunión con representantes de la Generalitat y ha anunciado que invitará a todos los grupos políticos del Ayuntamiento a participar «con transparencia y unidad». El objetivo es encontrar una solución que permita proteger el paraje natural sin comprometer económicamente al consistorio en caso de posibles sentencias judiciales desfavorables.

