Recreación del proyecto 'Patmore' junto al sendero ecológico de Benissa. TA

Un nuevo sendero verde para conectar las calas de este municipio de Alicante junto a un resort de lujo

Ofrecen casi 16.000 metros cuadrados de terrenos al Ayuntamiento para construir esta infraestructura | La parcela edificable contará con diez villas y un hotel

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:13

El paseo ecológico de Benissa podría verse ampliado hasta en 16.000 metros cuadrados más. Una promotora del municipio ha ofrecido al Ayuntamiento la cesión de estos terrenos para prolongar este sendero verde a pie del mar, que conecta las distintas calas de la localidad.

Así, la empresa promotora Benissa Natura SL ha lanzado esta propuesta de colaboración público-privada al Consistorio con el fin de evitar la expropiación de los terrenos, tasados aproximadamente en 15 millones de euros.

Y es que dicha superficie de 15.871 metros cuadrados -la cual formaría parte del sendero verde de las calas de Benissa- se calificó como zona verde en el año 1998, dentro de una parcela urbana de 45.000 metros cuadrados.

De este modo, con la cesión del terreno, la promotora señala que el Ayuntamiento se ahorrará el coste de expropiación de dicha parcela, además de incentivar el turismo al estar conectada con un futuro restor que Benissa Natura SL planea construir.

La empresa ha avanzado que ya ha cumplimentado los requerimientos urbanísticos para la obtención de las licencias de parcelación, edificación y urbanización de frente de fachadas solicitadas, tras depositar un aval de más de un de euros.

Con ello, pretende construir el proyecto 'Patmore', un conjunto residencial de diez villas y un hotel de cinco estrellas gran lujo que «será puntero en cuanto a servicios y calidad de sus instalaciones», explican desde la protomora.

Dichas edificaciones contarán con una altura máxima de siete metros, detallan, de altura de cornisa respecto del nivel de altura del terreno, además de estar proyectadas para integrarse de forma completa en el paisaje.

Este hotel-resort aspira a convertirse en «un referente internacional en cuanto a nivel e integración», pues su construcción permitirá proseguir la ejecución del 'sendero ecológico litoral', explican desde la promotora.

