Benidorm presenta su nuevo chatbot turístico basado en IA avanzada La herramienta mejorará la atención a vecinos y turistas y refuerza el liderazgo de Benidorm como Destino Turístico Inteligente

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 16 de octubre 2025, 17:08 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Benidorm ha presentado en Valencia su nuevo proyecto de chatbot asistido por inteligencia artificial (IA), una innovadora herramienta que, han explicado sus impulsores, «permitirá mejorar la comunicación y el acceso a los recursos y servicios municipales tanto para vecinos como para turistas». La iniciativa se ha dado a conocer durante la jornada Ágora de Turismo Inteligente organizada por la Universitat Politècnica de València y Telefónica.

Este proyecto, con un presupuesto de 327.349,58 euros, se enmarca dentro del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Comunitat Valenciana 2022, concretamente en la actuación denominada 'Comunicación y acceso a recursos y servicios para turistas y residentes: chatbot IA', integrada en el eje 3 del Plan 'Benidorm Visión 360', centrado en la transición digital.

Según explicó Luis Manuel García Felonés, director de Informática y Comunicaciones del Ayuntamiento, el nuevo chatbot ofrecerá asistencia a los visitantes «antes, durante y después de su estancia» en Benidorm, mejorando así su experiencia global en el destino.

La herramienta se nutrirá de información procedente de distintas fuentes municipales y turísticas, como Visit Benidorm, la plataforma de Destino Turístico Inteligente o los datos de Segittur, con el fin de ofrecer respuestas precisas y actualizadas sobre eventos, movilidad, servicios públicos o recursos turísticos.

Por su parte, la concejala de Innovación, Aida García Mayor, subrayó que el chatbot será «una herramienta muy avanzada, con características que la sitúan a la vanguardia tecnológica».

Entre ellas destacó el control de sesgos en las respuestas para garantizar su objetividad y exactitud, y la capacidad de adaptación al perfil del usuario, ajustando el lenguaje y el nivel de detalle en función del interlocutor.

García Mayor añadió que el sistema cumplirá los estándares de accesibilidad del Compromiso con las Personas Mayores, una certificación que distingue a Benidorm como destino turístico inclusivo.

En funcionamiento en mayo de 2026

El Ayuntamiento prevé que el chatbot esté plenamente operativo en mayo de 2026, una vez desplegada la infraestructura de inteligencia artificial que dará soporte a este servicio y que, posteriormente, se ampliará a otros departamentos municipales.

Para García Mayor, este proyecto representa «una revolución en la industria turística» y «un paso decisivo para consolidar el liderazgo de Benidorm como primer Destino Turístico Inteligente de España».

La edil también recalcó que la nueva herramienta permitirá ofrecer información multilingüe, accesible y adaptada a cualquier perfil de usuario, una característica fundamental en una ciudad con una enorme diversidad de visitantes internacionales.

Además, el chatbot contribuirá al fomento de la transparencia y la participación ciudadana, al ofrecer un canal directo de comunicación entre la administración y los usuarios.