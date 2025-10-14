El arte toma San Vicente en la Semana del Teatro La muestra llega el próximo viernes 17 y contará con compañías nacionales y locales

San Vicente del Raspeig ha presentado la XXXIII Semana del Teatro, que se inaugurará el próximo viernes, 17 de octubre, con un cartel novedoso que reúne artistas de renombre nacional e internacional junto a compañías locales con una amplia trayectoria y prestigio.

El alcalde, Pachi Pascual, y el concejal de Cultura, Óscar Lillo, han dado a conocer la programación, que se desarrollará entre el 17 y el 26 de octubre en el Auditorio Municipal, acompañados por representantes de las compañías participantes.

El primer edil ha subrayado que «se ha apostado por dar visibilidad y proyección a las entidades locales e incluir en el cartel compañías de carácter nacional, para que el público de San Vicente tenga la oportunidad de disfrutar de espectáculos que han triunfado en ciudades como Madrid y Barcelona, y al mismo tiempo conozca el gran trabajo de los artistas del municipio».

Por su parte, Óscar Lillo ha recordado que todas las actuaciones son gratuitas y abiertas al público, previa recogida de invitaciones en la Oficina de Turismo a partir de mañana, miércoles, por la mañana. También se permitirá el acceso sin invitación para completar las localidades disponibles, hasta completar el aforo.

Programación

La programación arrancará el 17 de octubre a las 20:00 horas con la obra 'Sin pecado concebida', de Suerte Guapa Producciones, protagonizada por la actriz local Gema Campos.

El sábado será el turno de Preciso Teatro con 'La dama capitán', que contará con la destacada participación de la actriz sanvicentera Mary Gregorio, quien regresa al Auditorio con su compañía nacional para representar una comedia del Siglo de Oro de los hermanos Figueroa, inédita desde el siglo XVII.

El domingo, a las 18:00 horas, cerrará la primera parte de la programación Zeus Zetaefe con 'Dreaming bubbles. Pompas de jabón', un espectáculo familiar que combina música y danza.

El miércoles 22 de octubre, el Auditorio acogerá una de las actuaciones estelares de esta edición con Rafael Álvarez 'El Brujo', que presentará su obra 'Mi vida en el arte'. La Semana del Teatro continuará con la compañía Improvidencia, que ofrecerá 'Conectando' el jueves, y El abrigo verde, que representará 'Hannah, una mirada a sus raíces' el viernes.

El cierre correrá a cargo de dos compañías locales. El sábado 25 de octubre, Monteatre Cultural presentará 'Tres', de Juan Carlos Rubio, una comedia protagonizada por tres amigas inseparables que buscan cumplir su sueño de ser madres. Finalmente, el domingo 26, Teatro Raspeig pondrá en escena 'La geometría del trigo', del autor Alberto Conejero, bajo la dirección de Nacho Ortuño, una historia sobre el viaje vital de una pareja en crisis.