Presentación del evento en el Ayuntamiento de Sant Vicent. ASV

Arte en directo este domingo en Sant Vicent del Raspeig

Cerca de 30 artistas de distintos puntos de la provincia se instalarán en la avenida de la Libertad el 28 de septiembre

Inés Rosique

Alicante

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:40

Un año más, vuelve a las calles una cita artística con gran interés cultural: Art al Carrer. La propuesta promovida por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Vicent tendrá lugar el último domingo del mes, el 28 de septiembre, y pretende despertar el interés del público y promocionar el trabajo creativo desarrollado por autores locales y de otros puntos de la provincia.

Cerca de 30 artistas de Sant Vicent, Alicante, El Campello, Elche o Novelda se situarán en la Avenida de la Libertad y en ella mostrarán en vivo su proceso creativo. Los artistas estarán identificados con una camiseta azul y el logo corporativo de la actividad. También estarán acompañados por la Asociación de Bolilleras y la Asociación Mineralógica, que colaboran en la iniciativa.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Óscar Lillo, ha invitado al público a recorrer la muestra del próximo domingo que contará, entre los invitados destacados, con la presencia de Fernando Rodríguez Bascuñana y otros reconocidos creadores.

La cita cultural de interés provincial, que se repite todos los últimos domingos entre los meses de septiembre y junio, se ha consolidado como uno de los encuentros artísticos a pie de calle de mayor interés de la localidad que ha ido sumando la implicación de artistas.

Así lo ha confirmado el coordinador de la muestra, José Manuel Gómez, que confía en que la exhibición que se realizará el domingo de pintura en vivo tenga una buena aceptación. El pintor ha manifestado que «esperamos que a la gente le guste ver nuestro trabajo, desde cómo empezamos hasta cómo va evolucionando y la técnica que empleamos».

Gómez, junto con los demás artistas, han agradecido el apoyo mostrado por el Ayuntamiento para dar un nuevo impulso tanto a Art al carrer como a todos sus participantes, como también han asegurado que «aquí se ha conseguido lo que no se ha logrado en otros municipios en favor del arte».

