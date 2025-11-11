Alicante se da un festín: 45 restaurantes ofrecen menús irresistibles desde 25 euros Las Jornadas Gastronómicas 'Alicante, Capital Española de la Gastronomía' llenan la ciudad de sabores con platos que fusionan tradición, innovación y productos locales hasta el 30 de noviembre.

Tere Compañy Martínez Alicante Martes, 11 de noviembre 2025, 16:32 Comenta Compartir

Desde lo más clásico de la cocina alicantina con un arroz de secreto con ajos tiernos y alcachofas y una pericana con capellán, hasta propuestas más innovadoras como un arroz seco de corvina con alioli de níspero de Callosa o un ceviche verde de Hinojo y Mostaza todo entra en las Jornadas Gastronómicas Alicante, Capital Española de la Gastronomía. Con una única condición: ser un reflejo de la cultura culinaria local.

Menús especiales que van desde los 25 euros y se pueden degustar en 45 restaurantes repartidos por toda la ciudad. La iniciativa, impulsada por el Patronato Municipal de Turismo Alicante City&Beach, Turisme Comunitat Valenciana y Capital Española de la Gastronomía, se desarrollará hasta el próximo 30 de noviembre.

Ampliar Preparación de arroz en Alicante. TC

La presentación oficial se ha celebrado este martes en el Hotel Hospes Amérigo, cuyo restaurante Fondillón participa junto a otros tres hoteles en esta experiencia que ensalza la cocina, la creatividad y el buen hacer del sector hostelero local.

Ampliar Presentación de la Jornada. TC

Cada establecimiento ha diseñado un menú especial con motivo de estas jornadas y entre todos reflejan la diversidad de sabores que hacen de Alicante un referente gastronómico. En los menús se pueden encontrar entrantes, plato principal -muchos de ellos arroces-, postre y bebida con recetas que van de las más tradicionales a las elaboraciones más innovadoras. Los precios varían y van desde los 25 a los 95 euros, con la mayoría en el rango de los 30 a los 50 euros.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha animado a «alicantinos y visitantes a descubrir y disfrutar de los menús especiales que reflejan la cultura, el patrimonio y la identidad de nuestra tierra». Poquet ha destacado además que «la riqueza gastronómica alicantina es protagonista este año en que somos Capital Española de la Gastronomía, una ocasión perfecta para probar diferentes propuestas que van desde las más tradicionales a las más innovadoras».

La lista completa de restaurantes participantes, junto con sus menús y precios, puede consultarse en la página web de las jornadas -https://jornadasalc.com-.

