Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Formación de policías contra incendios en Altea. AA

Altea implanta un sistema inteligente que detecta incendios forestales en cuestión de minutos

Cuenta con cámaras que detectan humo y fuego, además de sensores que plasman el estado de sequía y simulan la propagación de las llamas

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:11

Las medidas para la prevención y extinción de incendios viven una gran revolución en el municipio de Altea, en la Marina Baixa de Alicante. El Ayuntamiento ha implantado un sistema inteligente que permite detectar el fuego en cuestión de minutos y proceder, así, a su control.

Este servicio, Sideinfo Net Sense, permite «monitorizar el riesgo de incendios» hasta en nueve zonas diferentes del municipio, «estableciendo un cálculo específico en cada una de ellas», ha detallado el concejal de Medio Ambiente, José Orozco.

Aspersor contra incendios. AA

Así, este sistema inteligente cuenta con cámaras que detectan humo y fuego, estaciones meteorológicas, sensores de biomasa capaces de precisar el estado de sequía de la vegetación y sensores específicos de humo que permiten simular la propagación de incendios forestales en pocos minutos, tanto por la Policía Local como por los técnicos municipales.

Además, el Ayuntamiento ha incrementado las capacidades de las unidades locales para realizar riegos preventivos o defender «de manera puntual» casas y zonas de riesgo mediante tres Sideinfo portátiles. Son unos aspersores móviles que impulsan agua en un radio de 30 metros mediante una conexión en piscinas, hidratantes o depósitos.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El sistema Sideinfo Net Sense -Sistema de Defensa contra Incendios Forestales- cuenta con una inversión de 156.000 euros, desarrollada mediante el Plan de Sostenibilidad Turística de Altea en su componente 'Forest Fire Detection'.

Formación de policías con un simulacro

La Policía Local de Altea y los miembros de Protección Civil han recibido formación sobre este nuevo sistema inteligente contra incendios. «Se ha enseñado a manejar los aspersores portátiles, y a cómo hidrar y purgar las motobombas para proporcionar agua desde la piscina», explica el responsable de la empresa Medi XXI, Ferran Dalmau.

Formación y simulacro contra incendios en Altea. AA

Asimismo, los efectivos han realizado un caso práctico basado en un incendio en la finca Santa Bárbara de Altea para conocer los diversos escenarios a los que se enfrentan. Con ello, han conocido el funcionamiento de la plataforma de simulación de incendios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se prepara para cuatro días de cortes de luz en varios barrios de la ciudad
  2. 2 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  3. 3 Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
  4. 4 La Policía Local de Alicante retira decenas de coches y motos abandonados en la Zona Norte
  5. 5 El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia
  6. 6 Estas son las 14 croquetas que competirán en el primer campeonato de Alicante
  7. 7 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  8. 8 ¡Y ya van 13! La hoguera Alfonso el Sabio también volverá a plantar en categoría Especial en 2026
  9. 9 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  10. 10 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Altea implanta un sistema inteligente que detecta incendios forestales en cuestión de minutos

Altea implanta un sistema inteligente que detecta incendios forestales en cuestión de minutos