Altea implanta un sistema inteligente que detecta incendios forestales en cuestión de minutos Cuenta con cámaras que detectan humo y fuego, además de sensores que plasman el estado de sequía y simulan la propagación de las llamas

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:11

Las medidas para la prevención y extinción de incendios viven una gran revolución en el municipio de Altea, en la Marina Baixa de Alicante. El Ayuntamiento ha implantado un sistema inteligente que permite detectar el fuego en cuestión de minutos y proceder, así, a su control.

Este servicio, Sideinfo Net Sense, permite «monitorizar el riesgo de incendios» hasta en nueve zonas diferentes del municipio, «estableciendo un cálculo específico en cada una de ellas», ha detallado el concejal de Medio Ambiente, José Orozco.

Así, este sistema inteligente cuenta con cámaras que detectan humo y fuego, estaciones meteorológicas, sensores de biomasa capaces de precisar el estado de sequía de la vegetación y sensores específicos de humo que permiten simular la propagación de incendios forestales en pocos minutos, tanto por la Policía Local como por los técnicos municipales.

Además, el Ayuntamiento ha incrementado las capacidades de las unidades locales para realizar riegos preventivos o defender «de manera puntual» casas y zonas de riesgo mediante tres Sideinfo portátiles. Son unos aspersores móviles que impulsan agua en un radio de 30 metros mediante una conexión en piscinas, hidratantes o depósitos.

El sistema Sideinfo Net Sense -Sistema de Defensa contra Incendios Forestales- cuenta con una inversión de 156.000 euros, desarrollada mediante el Plan de Sostenibilidad Turística de Altea en su componente 'Forest Fire Detection'.

Formación de policías con un simulacro

La Policía Local de Altea y los miembros de Protección Civil han recibido formación sobre este nuevo sistema inteligente contra incendios. «Se ha enseñado a manejar los aspersores portátiles, y a cómo hidrar y purgar las motobombas para proporcionar agua desde la piscina», explica el responsable de la empresa Medi XXI, Ferran Dalmau.

Asimismo, los efectivos han realizado un caso práctico basado en un incendio en la finca Santa Bárbara de Altea para conocer los diversos escenarios a los que se enfrentan. Con ello, han conocido el funcionamiento de la plataforma de simulación de incendios.