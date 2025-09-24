Alicante, Elche y Santa Pola, entre las ciudades más felices de España El Spain Happy Index 2025 sitúa a la provincia de Alicante como referente nacional de bienestar, con hasta diez municipios en los primeros puestos del ranking

Ismael Martinez Alicante Miércoles, 24 de septiembre 2025

El Spain Happy Index 2025 ha confirmado el liderazgo de la provincia de Alicante en materia de bienestar y calidad de vida. El estudio, que analiza más de 8.000 municipios de todo el país, ha situado a Santa Pola (90,62 puntos), Alicante (89,99) y Elche (89,40) entre las ciudades más felices de España.

Alicante capital se ha consolidado como la tercera capital más feliz del país, solo por detrás de Málaga y Almería. Sus 299 días de sol al año, temperaturas suaves en torno a los 20 grados y apenas 24 jornadas de lluvia refuerzan un clima privilegiado al que se suman la cercanía al aeropuerto internacional Alicante-Elche Miguel Hernández y una amplia red de servicios educativos y hospitalarios.

Santa Pola, con 313 días soleados y un clima equilibrado, ha demostrado que no solo las grandes capitales acumulan altos niveles de bienestar. Por su parte, Elche ha destacado por su oferta cultural, su entorno natural privilegiado (con espacios como El Hondo o el Clot de Galvany) y su conectividad, a lo que se añade una temperatura media de 19 grados y una baja incidencia de lluvia.

Más allá del top 3, la provincia ha sumado hasta diez municipios en los primeros puestos del ranking nacional. Guardamar del Segura (87,55 puntos), El Campello (87,24), Torrevieja (87,19) o Benidorm (86,87) refuerzan a la Costa Blanca como polo de felicidad, gracias a su clima, proximidad al mar y buena dotación de servicios esenciales.

El informe también ha colocado a la Comunidad Valenciana entre las cinco regiones más felices del país. Además de Alicante y Santa Pola, destacan Valencia capital (85,97 puntos), Sagunto (86,68) y Puçol (85,30). En Castellón, aunque la capital ha registrado puntuaciones más moderadas (67,39), municipios del litoral como Chilches (85,90) o Moncofa (85,36) han reforzado el peso del arco mediterráneo en el ranking.

En conjunto, el estudio confirma que la Comunidad Valenciana se presenta como un territorio donde el bienestar se distribuye tanto en capitales de provincia como en municipios medianos, siempre con el mar Mediterráneo como telón de fondo.