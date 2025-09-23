Usuarios y personal del centro de día Plaza de América llevan su protesta a la Generalitat Las movilizaciones se trasladan a la Casa de las Brujas y piden que se reubique ya a los pacientes

José Vicente Pérez Pardo Alicante Martes, 23 de septiembre 2025, 17:49 | Actualizado 18:03h. Comenta Compartir

Continúa la movilización de la plantilla del Centro de Estancias Diurnas de Plaza América para reivindicar la reapertura de un recurso estratégico para la ciudad de Alicante y que fue cerrado en agosto por el actual equipo de gobierno municipal. Representantes de la plantilla y de CC OO han trasladado la concentración a la Casa de las Brujas, sede de la Delegación del Consell en Alicante para implicar directamente al Consell.

Quieren una respuesta «inmediata y completa» a la situación tanto de los 12 empleados como de los 40 usuarios del centro. Técnicos de la Generalitat y del Ayuntamiento de Alicante ya se han reunido para buscar un nuevo local en el que situar el servicio de atención diurno.

Sin embargo, se han dirigido directamente a la vicepresidenta del Consell y responsable de Servicios Sociales, Susana Camarero, para pedirle una reunión para dar soluciones «reales» tanto para los trabajadores como para los usuarios. A falta de un nuevo local, CC OO pide que se aborde «con carácter prioritario la reubicación y atención inmediata de las personas mayores afectadas, garantizando alternativas, al menos, de igual calidad y cobertura».

El centro de día Plaza América tenía más de 25 años de funcionamiento para 40 plazas atendidas. Era, además, el único centro de día para personas mayores de toda la ciudad de Alicante.

También se ha procedido al despido de 12 trabajadoras, así como prescindido de los servicios profesionales de una médico y una fisioterapeuta que «incompresiblemente estaban como autónomas y no como trabajadoras por cuenta ajena (incumpliendo el pliego de condiciones)», según CCOO. Estas trabajadoras, indican desde el sindicato, «incluso trabajaron durante meses sin percibir salario, en espera de soluciones que nunca llegaron y con el firme compromiso de mantener la atención a las personas mayores usuarias».

«Exigimos que esta reunión y las medidas solicitadas no sufran más demora, dado el grave perjuicio que está provocando tanto a personas usuarias, como familiares y plantilla de trabajadoras; así como que esta Consellería ponga mirada y acción junto al Ayuntamiento de Alicante para establecer un plan global y estratégico que dé respuesta a la crítica situación de los Servicios y Atención Social en nuestra ciudad», indican desde el sindicato.