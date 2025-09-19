Buscar un nuevo local en Alicante, la solución para reabrir el Centro de Día para mayores de Plaza América La Generalitat señala que el cierre del actual inmueble fue a causa de una modificación del Botànic en el decreto de tipologías

Concentración contra el cierre del Centro de Día en Plaza América.

Adrián Mazón Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:26 | Actualizado 16:32h.

El Centro de Día para mayores de Plaza América podrá reabrir si encuentra una nueva ubicación que «cumpla con la normativa actual». Así lo ha trasladado este viernes la Generalitat al Ayuntamiento de Alicante tras una reunión celebrada para buscar soluciones al cierre del servicio.

La búsqueda de un nuevo inmueble «acorde a las necesidades» es la principal alternativa abordada en el encuentro mantenido entre la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

«Estamos trabajando y colaborando entre administraciones para que nuestro compromiso con las personas mayores de Alicante se haga realidad reabriendo el Centro de Día», ha explicado Albalat.

Al mismo tiempo ha señalado que la problemática del cierre se debe a la entrada en vigor del decreto de tipologías que modificó el Gobierno del Botànic en el año 2023.

Estas modificaciones, expone, dejaban fuera de la ley a este servicio del Centro de Día Plaza América de Alicante, por lo que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha visto en la obligación de cumplir con la normativa vigente.

Plazas públicas y actividades

Ambas administraciones, aseguran, mantienen la colaboración para encontrar una nueva ubicación e inmueble en el que abrir un Centro de Día en Alicante.

Una vez conseguido, la Generalitat «garantiza las plazas públicas y un lugar en condiciones al que acudir durante el día y ser atendidos como merecen, realizar actividades y estar acompañados».