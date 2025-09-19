Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración contra el cierre del Centro de Día en Plaza América. TA

Buscar un nuevo local en Alicante, la solución para reabrir el Centro de Día para mayores de Plaza América

La Generalitat señala que el cierre del actual inmueble fue a causa de una modificación del Botànic en el decreto de tipologías

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:26

El Centro de Día para mayores de Plaza América podrá reabrir si encuentra una nueva ubicación que «cumpla con la normativa actual». Así lo ha trasladado este viernes la Generalitat al Ayuntamiento de Alicante tras una reunión celebrada para buscar soluciones al cierre del servicio.

La búsqueda de un nuevo inmueble «acorde a las necesidades» es la principal alternativa abordada en el encuentro mantenido entre la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, y la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

«Estamos trabajando y colaborando entre administraciones para que nuestro compromiso con las personas mayores de Alicante se haga realidad reabriendo el Centro de Día», ha explicado Albalat.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Al mismo tiempo ha señalado que la problemática del cierre se debe a la entrada en vigor del decreto de tipologías que modificó el Gobierno del Botànic en el año 2023.

Estas modificaciones, expone, dejaban fuera de la ley a este servicio del Centro de Día Plaza América de Alicante, por lo que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha visto en la obligación de cumplir con la normativa vigente.

Plazas públicas y actividades

Ambas administraciones, aseguran, mantienen la colaboración para encontrar una nueva ubicación e inmueble en el que abrir un Centro de Día en Alicante.

Una vez conseguido, la Generalitat «garantiza las plazas públicas y un lugar en condiciones al que acudir durante el día y ser atendidos como merecen, realizar actividades y estar acompañados».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alicante se prepara para cuatro días de cortes de luz en varios barrios de la ciudad
  2. 2 Así será el nuevo barrio de la Albufereta: viviendas, parque, hoteles y un museo al aire libre
  3. 3 Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
  4. 4 La Policía Local de Alicante retira decenas de coches y motos abandonados en la Zona Norte
  5. 5 El drama oculto tras el lavadero de Sant Joan: una disputa familiar que acabó en tragedia
  6. 6 Estas son las 14 croquetas que competirán en el primer campeonato de Alicante
  7. 7 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 de Alicante y embestir a una patrulla
  8. 8 ¡Y ya van 13! La hoguera Alfonso el Sabio también volverá a plantar en categoría Especial en 2026
  9. 9 Alerta entre familias y profesores por temperaturas que llegan a rozar los 40 grados en aulas alicantinas
  10. 10 Operativo policial conjunto para acabar con un mercadillo ilegal en la zona Norte de Alicante donde se vendían objetos robados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Buscar un nuevo local en Alicante, la solución para reabrir el Centro de Día para mayores de Plaza América

Buscar un nuevo local en Alicante, la solución para reabrir el Centro de Día para mayores de Plaza América