Los trabajadores de Menjars a Casa en Alicante protestan para denunciar la mezcla de comida y ropa sucia en este servicio a personas mayores

Los trabajadores de los servicios de Menjar a Casa y Major a Casa de Alicante se han concentrado este jueves en la puerta del Ayuntamiento de Alicante para protestar por las condiciones de prestación de esta actividad. Estos profesionales denuncian que las furgonetas en las que se lleva la comida son las mismas en las que se va acumulando la ropa sucia, lo que provoca que se mezclen la ropa de cama retirada con la comida que se va a entregar, según recalcan.

Desde el sindicato CNT han denunciado que esta situación «supone un grave riesgo de contaminación cruzada, intolerable en servicios que atienden a personas vulnerables». A ello se suma que tras la denuncia de estas condiciones los trabajadores afirman que se han producido presiones a los trabajadores.

Desde las 10 horas se han congregado en la plaza del Ayuntamiento unas 20 personas para denunciar la situación mientras en el interior del edificio consistorial se celebraba el pleno municipal donde varias propuestas piden responsabilidades a la concejala de Bienestar Social, Begoña León.

Entre sus demandas están el cese inmediato de la contaminación cruzada, la correcta separación de los servicios y la exigencia de que Ayuntamiento intervenga «de forma inmediata» en la prestación del servicios y obligue a Eurest a «gestionarlo de manera adecuada , garantizando la higiene, la dignidad y la calidad que deben tener unos servicios pagados con el dinero de todos».

Entre los derechos laborales que reclaman está la restitución de derechos laborales, el reconocimiento de la antigüedad, el cumplimiento de la prevención de riesgos laborales separando los servicios, con vehículos identificados, la dotación de EPIs y ropa de trabajo adecuados, y la protección de derechos como los complementos de maternidad o conciliación.

