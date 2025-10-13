Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Autobús urbano de Alicante con la cartelería de la campaña. TA

Alicante visibiliza la Enfermedad Renal Crónica sobre ruedas

La asociación ALCER se vale del transporte público de la ciudad para lanzar una campaña de sensibilización sobre esta dolencia

Pau Sellés

Pau Sellés

Alicante

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:47

Comenta

Sobre ruedas. Así ha querido visibilizar la asociación Alcer la realidad de las personas que sufren la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Hasta el 15 de noviembre, los autobuses de la línea 24 que conectan Alicante y San Vicente del Raspeig portarán en sus laterales cartelería de esta campaña de sensibilización, en la que se recogen las historias y testimonios de varios socios de la entidad —Mara, Mª Carmen, Juan Carlos, Carlos y Fini—. La campaña lleva por lema «Visibilizando la Enfermedad Renal Crónica: nuestra campaña ya rueda por Alicante»

A través de códigos QR instalados en los vehículos, la ciudadanía puede escuchar directamente los testimonios de quienes viven esta realidad, descubrir cómo la asociación les brinda apoyo psicológico, social y sanitario, y aprender la importancia de la prevención y detección temprana de las enfermedades renales.

Mara, una de las jóvenes protagonistas de la campaña. TA

«En Alicante hay historias que no siempre llegan a los titulares. Historias de superación, de resiliencia y de apoyo mutuo. Con esta campaña queremos darles voz y mostrar cómo ALCER Alicante acompaña a quienes conviven con la enfermedad renal crónica en todas las etapas del proceso», señala el equipo de comunicación de la asociación. La campaña cuenta con el apoyo de GVA Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda, Vectalia y Dos nomadas.

Incidencia de la enfermedad en Alicante

La enfermedad renal crónica afecta aproximadamente al 15 % de la población adulta en nuestro país, con una incidencia media de 152 casos por millón de habitantes al año. En la provincia de Alicante, la cifra es ligeramente superior, situándose en torno a 150 casos por millón de habitantes, lo que refleja la magnitud de esta «epidemia silenciosa» que sigue creciendo cada año.

