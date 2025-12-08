Este martes arranca en Alicante una huelga de médicos de cuatro días El paro convocado en todo el país busca mostrar el malestar del colectivo con el proyecto de Estatuo Marco

Pau Sellés Alicante Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Los médicos de Alicante y del resto del país vuelven a la huelga a partir de este martes para mostrar su rechazo al proyecto de Estatuto Marco en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad. La huelga está convocada para cuatro jornadas consecutivas (del 9 al 12 de diciembre), liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y respaldada por el Foro de la Profesión Médica de España.

Además de las cuatro jornadas consecutivas de huelga nacional, desde la Comunidad Valenciana, el Sindicato Médico (CESM-CV) ha convocado concentraciones el día 11 de diciembre a las 11 h en la puerta de los hospitales para todos los médicos que estén trabajando o en los servicios mínimos durante los cuatro días de paros.

El Colegio de Médicos de Alicante respalda la huelga y detalla los puntos del Estatuto Marco que suscitan más oposición entre los profesionales: «Del borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad preocupa, sobre todo: la clasificación profesional, que continúa invisibilizando la alta cualificación del médico; una jornada laboral inasumible, sin máximos, supeditada a las 'necesidades del servicio', que pone en riesgo la calidad de la asistencia, así como la salud física y mental de los médicos; la no computación de las horas de guardia realizadas por los médicos a lo largo de su carrera como tiempo efectivo de trabajo a efectos de la jubilación; o la falta de medidas reales para garantizar la formación continua, el desarrollo profesional, o simplemente tiempo para atender a los pacientes con dignidad».

También consideran «inaceptable que se pretendan aplicar estos y otros agravios comparativos respecto a cualquier trabajador de cualquier profesión en España. Necesitamos un estatuto propio, hecho 'por y para los médicos'. La precariedad creciente, la sobrecarga asistencial insostenible, las listas de espera y la falta de medidas para garantizar condiciones laborales dignas y una atención segura para la ciudadanía obligan a alzar la voz».