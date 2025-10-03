Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La línea 24 y la conexión con el aeropuerto se quedan sin servicio durante la huelga de autobuses interurbanos en Alicante
Cruce de calles del Raval Roig de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación

Los residentes elaboran, con la coordinación de expertos de la Universidad de Alicante, un mapa estratégico que elevarán a las administraciones

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:35

Comenta

El Raval Roig de Alicante ha decidido tomar las riendas de su futuro. Sus vecinos han comenzado a diseñar un plan estratégico participativo que pretende fijar prioridades claras para transformar el barrio.

La iniciativa, acompañada por expertos de la Universidad de Alicante, busca mejorar la vida de quienes lo habitan y, al mismo tiempo, frenar la presión de la turistificación con «alquileres a precios justos», señalan desde la asociación de vecinos del Raval Roig.

Vecinos del Raval Roig durante una de las sesiones del plan. TA

Durante los dos encuentros vecinales celebrados en septiembre, más de una veintena de residentes han puesto sobre la mesa problemáticas del barrio y pensado, también, en sus propuestas. En estas se han priorizado acciones en torno a cuatro bloques: memoria, deseos, medioambiente y patrimonio.

Propuestas vecinales

Tras el análisis los vecinos del Raval Roig han clasificado las distintas medidas en base a las que son posibles de ejecutar mediante la autogestión desde la asociación y otras que deben trasladarse a las administraciones.

Entre las que han obtenido más apoyo destacan la mejora de la limpieza de calles, la creación de un huerto comunitario en la histórica balsa del barrio como refugio climático, la construcción de un centro social para las entidades culturales y festivas, y la necesidad de garantizar «alquileres justos» para el Raval Roig.

Vecinos del Raval Roig durante una de las sesiones del plan. TA

«Estamos trabajando para poner sobre la mesa necesidades que llevamos años reclamando a las instituciones», ha señalado la presidenta de la asociación de vecinos del Raval Roig, Conchi Galea, quien incide en que estas mejoras también atañen a toda la ciudadanía.

Entre dichas demandas, Galea añade también la reparación del ascensor que conecta la calle Virgen del Socorro con la playa del Postiguet, la accesibilidad del barrio mediante un sistema que combine escaleras y rampas en sus principales vías, y la ampliación de aceras y zonas de sombra en el distrito.

Nueva cita del proyecto

Este proceso se enmarca en el proyecto 'Laboratorio para el fortalecimiento del tejido comunitario con perspectiva de género en el Raval Roig' de la Universidad de Alicante, con la colaboración de la Biblioteca de la UA, el Grupo de Investigación de Geopolítica de la UA, el Instituto Mujeres y Cooperación, Escola Camperola, Entrepobles y La Madeja.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

El barrio del Raval Roig celebrará una última sesión de este proyecto el próximo 24 de octubre, la cual será abierta a todo el vecindario para votar las acciones definitivas. Además, se habilitará un sistema de votación en papel para quienes no puedan acudir, garantizando así la máxima participación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueva huelga de los autobuses azules de Alicante
  2. 2 Podemos planea un boicot sobre la ampliación del aeropuerto Alicante-Elche
  3. 3 Golpe a los macrodepósitos del puerto: Alicante deniega la licencia de obra por carecer de autorización
  4. 4 Okupa un chalet en Villajoyosa, monta una macroplantación de marihuana y se apropia del agua del vecino para regarla
  5. 5 Huelga de autobuses interurbanos de Alicante: líneas afectadas, salidas y frecuencias
  6. 6 El nuevo préstamo de cinco millones de Alicante permitirá pagar las obras en Las Cigarreras, La Torreta, Playa de San Juan y la nueva Comandancia
  7. 7 Educación plantea que los directores de los colegios se encarguen del envío de alertas en caso de emergencia por lluvias e inundaciones
  8. 8 El precio de la vivienda en Alicante registra nuevo tope en septiembre con casi 200.000 euros por un piso de 80m2
  9. 9 El Tram de Alicante recupera la normalidad tras los retrasos provocados por una avería eléctrica
  10. 10 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 2 de octubre en Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación

Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación