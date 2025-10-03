Los vecinos del Raval Roig de Alicante diseñan un plan para transformar el barrio y frenar la turistificación Los residentes elaboran, con la coordinación de expertos de la Universidad de Alicante, un mapa estratégico que elevarán a las administraciones

El Raval Roig de Alicante ha decidido tomar las riendas de su futuro. Sus vecinos han comenzado a diseñar un plan estratégico participativo que pretende fijar prioridades claras para transformar el barrio.

La iniciativa, acompañada por expertos de la Universidad de Alicante, busca mejorar la vida de quienes lo habitan y, al mismo tiempo, frenar la presión de la turistificación con «alquileres a precios justos», señalan desde la asociación de vecinos del Raval Roig.

Ampliar Vecinos del Raval Roig durante una de las sesiones del plan. TA

Durante los dos encuentros vecinales celebrados en septiembre, más de una veintena de residentes han puesto sobre la mesa problemáticas del barrio y pensado, también, en sus propuestas. En estas se han priorizado acciones en torno a cuatro bloques: memoria, deseos, medioambiente y patrimonio.

Propuestas vecinales

Tras el análisis los vecinos del Raval Roig han clasificado las distintas medidas en base a las que son posibles de ejecutar mediante la autogestión desde la asociación y otras que deben trasladarse a las administraciones.

Entre las que han obtenido más apoyo destacan la mejora de la limpieza de calles, la creación de un huerto comunitario en la histórica balsa del barrio como refugio climático, la construcción de un centro social para las entidades culturales y festivas, y la necesidad de garantizar «alquileres justos» para el Raval Roig.

«Estamos trabajando para poner sobre la mesa necesidades que llevamos años reclamando a las instituciones», ha señalado la presidenta de la asociación de vecinos del Raval Roig, Conchi Galea, quien incide en que estas mejoras también atañen a toda la ciudadanía.

Entre dichas demandas, Galea añade también la reparación del ascensor que conecta la calle Virgen del Socorro con la playa del Postiguet, la accesibilidad del barrio mediante un sistema que combine escaleras y rampas en sus principales vías, y la ampliación de aceras y zonas de sombra en el distrito.

Nueva cita del proyecto

Este proceso se enmarca en el proyecto 'Laboratorio para el fortalecimiento del tejido comunitario con perspectiva de género en el Raval Roig' de la Universidad de Alicante, con la colaboración de la Biblioteca de la UA, el Grupo de Investigación de Geopolítica de la UA, el Instituto Mujeres y Cooperación, Escola Camperola, Entrepobles y La Madeja.

El barrio del Raval Roig celebrará una última sesión de este proyecto el próximo 24 de octubre, la cual será abierta a todo el vecindario para votar las acciones definitivas. Además, se habilitará un sistema de votación en papel para quienes no puedan acudir, garantizando así la máxima participación.