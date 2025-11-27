La productora del Área 12 Rabasa responde al Ayuntamiento: los permisos se tramitan igual todos los años Producciones Baltimore reconoce que no cuenta con la licencia, pero llama a la tranquilidad: «Se solicitan formalmente 30 días antes de cada evento»

La temporada de conciertos de 2026 en Alicante ha sufrido un duro golpe este jueves por la mañana. El Ayuntamiento ha difundido un comunicado en el que advertía de que algunos de los eventos previstos —y con entradas ya a la venta— carecían de licencia municipal. Sin embargo, desde la promotora del Área 12 – Multiespacio Rabasa han hecho un llamamiento a la calma.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Producciones Baltimore ha querido aclarar la situación: «Queremos recordar que desde nuestra apertura, hace ya cuatro años, hemos seguido siempre los mismos protocolos oficiales para la tramitación de licencias, cumpliendo estrictamente con los requisitos técnicos y de ingeniería que exige la normativa vigente», han afirmado.

Por ello aseguran haberse sentido «sorprendidos» por la interpretación realizada por la Concejalía de Urbanismo respecto a los conciertos. «Desde Producciones Baltimore (Área 12 y Spring Festival) llevamos desde 2022 trabajando de la misma manera, en coordinación con las autoridades, cumpliendo siempre con los plazos, los requisitos y los protocolos que se nos han solicitado», expresan.

Licencias, plazos y anticipación

Según explica la empresa, la licencia siempre se ha presentado formalmente 30 días antes de cada evento. Esto se aplica tanto al Multiespacio Rabasa como a cualquier otra actividad eventual, tiempo durante el cual preparan la documentación técnica necesaria.

«Además, es importante señalar que la licencia definitiva se concede el mismo día o el día previo al evento, ya que la normativa exige una inspección presencial del Ayuntamiento o de la OCA para verificar todas las estructuras y condiciones de seguridad», detallan.

Por este motivo, desde Área 12 consideran «imposible» disponer de una licencia con meses o años de antelación. «Este procedimiento es el habitual y el que se aplica también a cualquier evento anunciado para años futuros: naturalmente, ninguna actividad prevista para 2026 puede disponer aún de licencia, ya que estas se gestionan únicamente dentro del plazo legal correspondiente», explican.

La promotora cierra su mensaje con un llamamiento a la tranquilidad y un agradecimiento al público y a los artistas «que confían en nosotros». «Seguimos trabajando, como siempre, para que cada concierto siga siendo una experiencia emocionante», concluye el comunicado.

