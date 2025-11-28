Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés

Encuentra tus restaurantes favoritos, los pueblos que quieras visitar (por si tienen estrellas cerca) o deja que el azar haga el trabajo por ti

Carlos Muñoz Díaz, Álex Sánchez y Sara I. Belled

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:41

Para gustos, opciones gastronómicas. Con esta herramienta puedes ubicar y listar todos los restaurantes Michelin de España (306 con estrella y 204 Bib Gourmand), incluidas las últimas incorporaciones anunciadas para 2026.

Cómo utilizarlo

  1. 1

    Si sabes dónde vas o el restaurante que te interesa, escribe en la caja de búsqueda o utiliza la función aleatoria para dejarte sorprender.

  2. 2

    Una vez en el mapa, podrás filtrar por la distancia. ¿Cuánto te quieres mover para ir comer?

  3. 3

    Más abajo encontrarás todas las opciones disponibles y dos filtros (por tipo de restaurante y por precio) para que decidas tu mejor opción.

Déjate sorprender con un restaurante al azar
Tres estrellas3 Estrellas
Dos estrellas2 Estrellas
Una estrella1 Estrella
Bib GourmandBib Gourmand
Mantén Ctrl (o ⌘ en Mac) para hacer zoom
Clica en el mapa para interactuar
Distancia25 km
Mostrando N resultados

Esta herramienta dispone de información de todos los restaurantes con estrella o Bib Gourmand anunciados por la guía Michelin para 2026. Incluye las últimas 25 incorporaciones a la lista y los cinco restaurantes que consiguieron una segunda estrella. En esta última edición de la gala no hubo ningún establecimiento que se sumase al club de 16 tres estrellas Michelin.

Créditos

  • Desarrollo Carlos Muñoz

  • Diseño Álex Sánchez

  • Coordinación Sara I. Belled

todoalicante Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés