Ryanair redobla su apuesta por Alicante: 16 aviones, 79 rutas y 3,4 millones de asientos en invierno
Panorámica del parque inundable de La Marjal de Alicante. TA

El parque La Marjal celebra con una fiesta su décimo aniversario

Habrá exhibiciones con Lucentum Alicante y Judo Club Alicante, entre otros deportes, junto a música en directo, teatro o rutas ornitológicas

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Martes, 14 de octubre 2025, 13:00

Comenta

El Parque La Marjal de Alicante culmina las celebraciones de su décimo aniversario este domingo, 19 de octubre, con una gran jornada lúdica y abierta a toda la ciudadanía organizada por Aguas de Alicante y el Ayuntamiento entre las 11 y las 15 horas. Este evento pondrá el broche de oro a un año de conmemoraciones, con un programa de actividades variado y para todos los públicos.

La entrada al parque contará con un Punto de Información donde conocer de primera mano cómo funciona esta infraestructura pionera a nivel nacional e internacional en momentos de inundaciones, y el paraíso para la biodiversidad en que se ha convertido a lo largo de estos años.

Además de conocer la infraestructura, el visitante podrá disfrutar de múltiples actividades relacionadas con diferentes ámbitos. En deporte y hábitos saludables, dispondrá de exhibiciones de Baloncesto (Lucentum Alicante); Judo (Judo Club Alicante: Escuela de Judo Isabel Fernández); Fútbol (Club de Fútbol Sporting Plaza de Argel Alicante); Balonmano (Fundación Balonmano Agustinos Alicante); o clase de Yoga (Santosha).

En un ámbito más didáctico y también lúdico, los más pequeños tendrán a su disposición disfrutar de talleres medioambientales en varios pases a lo largo de la mañana, así como del espectáculo teatral 'Ciencia Divertida'.

También habrá catas de agua en las que aprender a reconocer aguas de diferente procedencia y a desmontar algunos mitos populares en torno al agua que llega al grifo de nuestros hogares. Por grupos, el conjunto de participantes en esta actividad aprenden el procedimiento adecuado para la degustación de los diferentes tipos de agua, de manera que serán capaces de probar y diferenciarlas, siendo éstas de diferentes procedencias y orígenes.

En relación a las más de 120 especies de aves identificadas en el parque, será posible realizar diferentes rutas ornitológicas y participar en el anillamiento científico de aves en varios horarios.

Cultural y artístico

En la parte cultural y artística, la agenda de la mañana permitirá disfrutar de varias masterclass de bailes urbanos abierta a todos los asistentes, así como de talleres de manualidades (a cargo del Centro San Rafael). Todo el evento estará amenizada además en diferentes puntos del parque con las actuaciones musicales de diferentes artistas alicantinos emergentes seleccionados por Aguas de Alicante.

La mañana será inmortalizada por un grupo de artistas locales que elaborarán sus obras a lo largo de la mañana desde los diferentes miradores del parque inspirándose en el entorno.

En relación a la gastronomía, los visitantes podrán disfrutar de un arroz alicantino gratuito elaborado por Riquelme para todos los asistentes en la entrada del parque desde las 13:30 horas.

