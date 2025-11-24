Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Las obras de la primera supermanzana de Alicante arrancarán los próximos días

Los trabajos crearán dos grandes plazas en Virgen del Remedio

José Vicente Pérez Pardo

José Vicente Pérez Pardo

Alicante

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:12

Ya está todo en marcha y «en los próximos días» arrancarán las obras para crear la primera supermanzana en Alicante. Estarrá ubicada en el barrio de Virgen del Remedio, en la Zona Norte, y saldrá de la rehabilitación de los bloques y los espacios interiores de las calles Villa de Chiva y Granada.

Estos trabajos de reurbanización del área permitirán crear dos 'supermanzanas' de prioridad peatonal, ya la reconfiguración de las calles de acceso a las viviendas que se van a rehabilitar como espacios multiusos. Se ampliarán las aceras y se reorganizará el aparcamiento, para que quede despejada la parte central entre bloques. De esta manera, pasarán de ser calles con circulación a espacios para paseo o descanso, con la colocación mobiliario urbano. Servirán, a su vez, de zona de esparcimiento con la incorporación de zonas de juego infantil, calistenia y de aparatos biosaludables para mayores.

También más seguros con la instalación de nuevas farolas led, predominio de espacios amplios, eliminación de rincones y zonas de ocultación.

Los trabajos incluyen actuaciones de mejora de la accesibilidad mediante la creación de itinerarios accesibles, con nueva señalización y mobiliario específico, y se prevé reservar aparcamientos para personas con movilidad reducida.

Igualmente, se contempla plantar nuevo arbolado, jardineras y más vegetación en el parque urbano, así como hacer una gestión «efectiva» del agua de lluvia para el riego y «generar áreas de refugio climático con fuentes para beber».

Además, está prevista la reconfiguración de la placita como centro de referencia, se ampliarán los espacios peatonales alrededor de las zonas comerciales y se desarrollarán actuaciones para facilitar la limpieza de calles y recogida de residuos.

El Ayuntamiento de Alicante ya ha aprobado el plan de seguridad y salud de las obras, por lo que su inicio es inminente. Todo ello, tras la adjudicación de las actuaciones a la empresa Pavasal por 3.623.950 euros con un plazo de ejecución de ocho meses.

