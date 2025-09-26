Supermanzanas, calles peatonales y la rehabilitación de 264 viviendas: Alicante acelera la transformación de Virgen del Remedio El consistorio lanza un nuevo proceso de contratación para las obras por 6,9 millones de euros | La Junta de Gobierno preadjudica la reurbanización del barrio a Pavasal por 3,6 millones

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:01 | Actualizado 13:25h.

El Ayuntamiento de Alicante continúa avanzando en su plan para transformar el barrio de Virgen del Remedio. El consistorio aprobó el pasado martes la preadjudicación de la reurbanización de la zona a Pavasal por 3,6 millones de euros. A ello se le suma la convocatoria de un procedimiento negociado sin publicidad para contratar por lotes las obras de rehabilitación de 264 viviendas, por casi 6,9 millones de euros.

Una medida que permitirá acelerar el proceso de rehabilitación tras quedar desierto el primer procedimiento de licitación. A este se le suma la tranformación del área comprendida entre las avenidas Pintor Gastón Castelló, Pino Santo y las calles Villa de Chiva y Ávila, todas ellas dentro del barrio.

Ambos proyectos están cofinanciados por los fondos Next Generation de la Unión Europea y supondrán una inversión de 10 millones de euros en la zona.

El proyecto de rehabilitación de viviendas contempla la intervención en siete bloques con 22 portales y un total de 264 viviendas, cuyas comunidades de propietarios se han adscrito al Plan de Barrios – Virgen del Remedio y autorizado las obras de rehabilitación. Las medidas que se acometerán van desde mejoras de eficiencia energéticas así como intervenciones en la estructura de la edificaciñon para mejorar la seguridad y salubridad.

Ampliar Vista de las futuras viviendas. AA

También se adecuarán las instalaciones y se mejorará la accesibilidad, especialmente en los edificios situados en Ávila 3 y Presbítero Gisbert nº 2 dado que han optado por instalar ascensor, y la renovación y mejora de la imagen urbana.

El contrato se divide en cuatro lotes. Concretamente el lote 1 afecta a los edificios situados en las calles Ávila 1 y 3, Pintor Gastón Castelló 27 y Sierra de Bernia 2 y 4 y tiene un precio base de licitación de casi 1,6 millones de euros. Por su parte el lote 2 comprende los edificios de las calles Castilla 2 y 4, Sierra de Bernia 1 y 3, Villa de Chiva 16 y Gastón Castelló, 25, y el precio de salida es de 1,9 millones.

El lote 3 incluye los inmuebles de las calles Canónigo Giner 2, Pintor Gastón Castelló, 21, Presbítero Gisbert 2, Aragón 3, Sierra Aitana 2 y Villa de Chiva 6 y su precio de licitación es de 1,8 millones. Por último, el lote 4 comprende los edificios de Pino Santo 2 y 4 y Villa de Chiva 2 por 1,6 millones de euros. Los cuatro lotes suman el precio de licitación de 6.894.590 euros.

Reurbanización del barrio

Por otro lado, el pasado martes la junta de Gobierno aprobó la adjudicación de la reurbanización a Pavasal, que ha sido la mejor clasificada al presentar una oferta de 3,6 millones de euros de los 4,5 millones que contemplaba el presupuesto base. Las obras tendrán un plazon de ejecución de ocho meses.

El ambicioso proyecto contempla el cambio del área y la reforma y acondicionamiento de la nueva plaza situada entre las calles Villa de Chiva y calle Granada. Se creará de esta manera dos supermanzanas de prioridad peatonal y se reconfigurarán las calles de acceso a las viviendas, además del aparcamiento, ampliación de aceras y nuevo mobiliario urbano.

Están incluidas actuaciones de mejora de la accesibilidad mediante la creación de itinerarios accesibles, incorporando nueva señalización y mobiliario específico, además de reservar aparcamientos para personas con movilidad reducida. También se plantará nuevo arbolado, jardineras y más vegetación en el parque urbano y se realizará una gestión efectiva del agua de lluvia para el riego, además de generar áreas de refugio climático con fuentes para beber.

Además, está prevista la reconfiguración de la placita como centro de referencia, se ampliarán los espacios peatonales alrededor de las zonas comerciales y se desarrollarán actuaciones para facilitar la limpieza de calles y recogida de residuos.