Maratón de conciertos para celebrar Santa Cecilia en Alicante La música se convierte en la protagonista entre el 21 y el 30 de noviembre

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Alicante se llena de bandas y conciertos con motivo de Santa Cecilia, patrona de la música. La ciudad ha reunido diez recitales gratuitos en espacios tan emblemáticos como Las Cigarreras, la Concha de la Explanada, el Centro Municipal de las Artes, el Museo de Aguas y varios centros de mayores, dentro de un programa que se ha extendido hasta este domingo 30.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que «esta semana es el momento perfecto para disfrutar de la música y desde la concejalía hemos preparado un programa variado para todos los públicos y en diferentes ubicaciones para que quien lo desee pueda asistir».

Una semana llena de actuaciones en todos los barrios

La programación ha arrancado el 20 de noviembre con Salem y su propuesta de baladas 'El sonido del silencio', un concierto celebrado en la Casa de la Música de Las Cigarreras con entrada libre.

La actividad del día 21 ha concentrado varias citas: la Banda Sinfónica Municipal ha ofrecido una matinal dedicada a Alicante, Capital Española de la Gastronomía 2025 también en Las Cigarreras; al mismo tiempo, el Centro Municipal de las Artes ha acogido el recital de Alba Asensi con su proyecto 'Sóc Poeta'.

En paralelo, el Centro Municipal de Mayores de La Florida ha reunido al público que ha disfrutado del repertorio clásico del Grupo Rubaleros, mientras que el Museo de Aguas ha vibrado con la actuación del Alicante Modern Choir. La jornada se ha cerrado con la propuesta de percusión del Alicante Grup de Percussió, de nuevo en la Casa de la Música.

El 22 de noviembre, Las Cigarreras ha recibido la obra 'Aquí empezó todo', de la Asociación Cultural Aura Producciones, que también ha contado con entrada gratuita. El domingo 23, la música ha salido a la Explanada, donde la Big Band de l'Harmonia Societat Musical d'Alacant y el Carolinas Wind Ensemble han llenado de ritmo el Auditorio de La Concha en una mañana abierta al público.

La recta final ha llegado el 29 de noviembre con el teatro musical 'Las novias viudas', a cargo de Ícara Teatro en el Centro Social Felicidad Sánchez, dentro del programa Cultura en Barrios. La clausura, el día 30, ha reunido en el Parque Cocheras de Tranvías al Ensamble de Metales de la Sociedad Musical La Amistad de Villafranqueza y al conjunto de adultos de la Unión Musical Ciudad de Asís.

Las entradas y reservas se han gestionado en la web alicantesociocultura.eventbrite.es, aunque la mayoría de espectáculos han sido de acceso libre y gratuito, previa confirmación.

Temas

Conciertos