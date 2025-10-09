Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Luis Barcala, alcalde de Alicante. AA
Tribuna

Un sentimiento de orgullo

Defendemos nuestras raíces, nuestro arraigo, nuestra forma de vivir y de sentir porque somos una tierra libre y próspera

Luis Barcala Sierra

Luis Barcala Sierra

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:07

Como cada 9 de octubre, hoy celebramos en la Comunitat Valenciana la entrada del Rey Jaume I en la ciudad de Valencia liberándola del dominio musulmán y convirtiéndola en el Reino de Valencia. Pero este año no es una celebración más, porque tiene un significado más especial. Hoy no sólo conmemoramos esta efeméride, hoy revindicamos el sentimiento de una tierra que ha resistido a las adversidades, se ha levantado y reafirmado.

Estamos a punto de cumplir el primer aniversario de la fatídica dana que azotó con fuerza nuestro territorio, dejando numerosos daños materiales y pérdidas humanas y es por esto que, en un día como el de hoy, el pueblo valenciano celebramos con orgullo que hemos sabido levantarnos.

La catástrofe climática puso a prueba a los valencianos pero también a alicantinos y castellonenses. Tras el desastre, surgió un sentimiento de solidaridad entre los ciudadanos valencianos y españoles, de profesionalidad y dedicación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de implicación y colaboración entre las administraciones públicas y privadas. El pueblo valenciano sacó su orgullo y su bandera para afrontar esta crisis humanitaria sin precedentes para nuestra tierra y fuimos el reflejo de una sociedad unida y cohesionada.

Ese sentimiento de pertenencia a una tierra unida, solidaria, fuerte y con unas sólidas raíces es el que nos lleva a celebrar con fuerza nuestro día grande, el 9 de Octubre, sintiéndonos más orgullosos si cabe de esos rasgos que nos caracterizan, de esas señas que nos definen y de ese sentimiento que nos une. Son los pilares de nuestra tierra y hoy es más necesario que nunca reivindicarlo.

Por todo esto, estamos de celebración. Porque somos una región fuerte, solidaria y acogedora. Defendemos nuestras raíces, nuestro arraigo, nuestra forma de vivir y de sentir. Porque somos una tierra libre y próspera…. Feliz 9 d'Octubre, feliz Día de la Comunitat Valenciana.

