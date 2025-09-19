El Lucentum se desvincula del Intercity y apunta a la ACB de la mano de empresarios mexicanos «Ha sido un verano turbulento porque el Intercity quería continuar, pero somos proyectos distintos y cada uno tiene su estilo», admite Adriasola

T. A. Alicante Viernes, 19 de septiembre 2025, 15:33 Comenta Compartir

Tiempos de cambio en la Fundación Lucentum de Alicante, cuyo primer equipo masculino milita en Primera FEB. En las últimas horas se ha firmado el acuerdo para desvincularse del Grupo Intercity e iniciar una nueva etapa junto a un grupo empresarial mexicano vinculado al equipo Ángeles de la Ciudad de México y que llega con la idea de devolver el equipo a la ACB.

Este grupo empresarial, fundado hace un siglo por un empresario asturiano emigrado a México y con negocios en hostelería, alimentación, el sector urbanístico y la agricultura, entre otros, realizará una aportación económica, que no ha sido cuantificada, para la Fundación, el presupuesto del primer equipo y saldar la vinculación con Intercity.

El Intercity, por su parte, ha señalado en un comunicado que el acuerdo de rescisión «contempla el traspaso de los derechos del primer equipo al grupo empresarial familiar». El Lucentum y el Intercity sellaron un acuerdo en 2021 y han estado cuatro años juntos.

El patronato de la Fundación, órgano rector del Lucentum, pasará a estar formado por seis personas, tres dirigentes actuales, entre ellos el presidente Daniel Adriasola, y tres representantes de la familia Díaz Laso. Roberto Aguayo será el representante principal del grupo empresarial.

El acuerdo, firmado este jueves y con un horizonte de cinco años, ha sido presentado hoy en la Clínica HLA Vistahermosa, uno de los principales patrocinadores del club, por Adriasola y Aguayo.

Adriasola ha calificado esta etapa que se inicia como «una de las más importantes de la historia del club» y ha asegurado que la desvinculación con el Intercity se ha llevado a cabo «de forma amistosa». «Ha sido un verano turbulento. Intercity quería continuar, pero somos proyectos distintos y cada uno tiene su estilo», ha explicado Adriasola, que también ha desvelado que las negociaciones con el grupo mexicano se venían llevando a cabo desde hace tres meses.

El presidente, que ha confirmado que durante la temporada el primer equipo pasará a ser una Sociedad Anónima Deportiva, ha afirmado que esta alianza permitirá al Lucentum ser «mejor club y tener mayores objetivos», si bien no ha querido poner fecha para dar el salto a la ACB.

«No prometemos nada, pero tendremos que mejorar nuestra base para competir, comenzando por aumentar el número de socios», en palabras de Adriasola, que ha desvelado que el presupuesto del club para el próximo curso será de 1.100.000 euros.

Aguayo, por su parte, ha indicado que se involucrará en todo la dinámica del club, no sólo del primer equipo. «Somos gente de baloncesto que nos apasiona este proyecto», ha afirmado. «Vemos muchísimo potencial en Alicante. La Liga Endesa es la segunda mejor del mundo y estar tan cerca de ella supone una oportunidad», ha añadido el empresario mexicano, que ha agregado que le bastaron «unos pocos días» para enamorarse de la ciudad.