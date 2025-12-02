Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Liceo Francés Internacional de Alicante reunirá a más de 1.250 alumnos en su Cross Solidario contra el acoso escolar. LFIA

El Liceo Francés Internacional de Alicante celebra su Cross Solidario 2025 contra el acoso escolar

Más de 1.250 alumnos participarán en una jornada deportiva con fines solidarios y de sensibilización, con Léo Pétrot (jugador del Elche CF) como padrino del evento

Ismael Martínez

Ismael Martínez

Alicante

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:10

Comenta

El Liceo Francés Internacional de Alicante celebrará este jueves 4 de diciembre de 2025 su tradicional Cross Solidario LFIA, una cita deportiva y educativa con la que el centro busca concienciar a toda la comunidad escolar sobre el acoso escolar, un problema que afecta a más de 220.000 menores en España.

La jornada contará con un invitado especial: Léo Pétrot, jugador del Elche Club de Fútbol, que actuará como padrino de esta edición. También asistirán representantes del Ayuntamiento de El Campello, entre ellos Marcos Martínez (Deportes), Rafael Galvañ (Seguridad Ciudadana) y Dorian Gomis (Educación), que participarán en el desfile inaugural junto a la dirección del centro y un grupo de alumnos.

El evento reunirá a más de 1.250 estudiantes, que correrán formando binomios entre mayores y pequeños. Las diferentes clases vestirán camisetas rojas o blancas, y al final de la mañana todos los participantes formarán una gran señal humana de «STOP», como gesto simbólico contra el acoso escolar. Durante el curso, el LFIA complementa esta labor con espectáculos, charlas y formaciones impartidas por profesionales como la Guardia Civil.

En paralelo al cross, el colegio organiza una recogida de alimentos en beneficio de la Fundación Banco de Alimentos. Las donaciones pueden depositarse durante toda la semana en la entrada principal del centro, y tras la carrera una cadena humana formada por estudiantes y personal trasladará los productos hasta la furgoneta de la Fundación. Además, durante la jornada estarán presentes stands informativos tanto de Banco de Alimentos como de Amnistía Internacional.

Con esta cita, el Liceo Francés Internacional de Alicante reafirma su compromiso con la educación en valores, la participación solidaria y la prevención del acoso escolar.

