La gala 'Festers d'Alacant' vuelve al Teatro Principal: candidaturas y novedades El acto reconocerá la labor altruista de todas aquellas que trabajan en pro de las fiestas de la ciudad

Seis años después, la gala 'Festers d'Alacant' regresará al Teatro Principal. La decimonovena edición de este acto, que reconoce la labor altruista de todas aquellas personas que trabajan en pro de las fiestas de la ciudad, se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Este ansiado regreso al coliseo es la principal novedad de la gala 'Festers d'Alacant', cuyo plazo de candidaturas ya permanece abierto hasta el día 22 de octubre. Eso sí, de cara a esta edición no se permitirá proponer a los premios a personas fallecidas.

De este modo, las categorías continúan -como en ediciones anteriores- con dos categorías, individual y colectiva, para las distintas fiestas de la ciudad de Alicante: Fogueres de Sant Joan, Semana Santa, Moros y Cristianos, Fiestas en Barrios y Partidas y Tradicionales.

Durante el transcurso de la gala 'Festers d'Alacant' también se concederá el premio 'José Ángel Guirao', competencia exclusiva del Ayuntamiento de Alicante. Los galardones consistirán en un trofeo artístico por cada categoría y modalidad.

Requisitos de candidatura

La trayectoria de las personas o colectivos nominados, la consecución de un hito o un hecho reciente de relevancia serán algunos de los elementos que valoren los integrantes del jurado a la hora de emitir su fallo.

Estará compuesto por concejales del Ayuntamiento de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la Gala, y de dos personas con reconocida trayectoria en el ámbito festero alicantino.

Las candidaturas, sin que se establezca un número máximo, podrán ser presentadas por la concejalía de Fiestas y las federaciones y asociaciones festeras inscritas en el Registro de Sedes Festeras Tradicionales de Alicante.

Los integrantes del jurado se reunirán por vez primera a la conclusión del plazo de presentación de candidaturas para analizarlas y decidir las finalistas. Serán un máximo de tres por cada una de las categorías y modalidad. En una segunda reunión, decidirá las ganadoras. Estas se harán públicas en el transcurso de la Gala.

