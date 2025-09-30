Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gala 'Festers d'Alacant'. AA

La gala 'Festers d'Alacant' vuelve al Teatro Principal: candidaturas y novedades

El acto reconocerá la labor altruista de todas aquellas que trabajan en pro de las fiestas de la ciudad

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:42

Seis años después, la gala 'Festers d'Alacant' regresará al Teatro Principal. La decimonovena edición de este acto, que reconoce la labor altruista de todas aquellas personas que trabajan en pro de las fiestas de la ciudad, se celebrará el próximo 20 de noviembre.

Este ansiado regreso al coliseo es la principal novedad de la gala 'Festers d'Alacant', cuyo plazo de candidaturas ya permanece abierto hasta el día 22 de octubre. Eso sí, de cara a esta edición no se permitirá proponer a los premios a personas fallecidas.

De este modo, las categorías continúan -como en ediciones anteriores- con dos categorías, individual y colectiva, para las distintas fiestas de la ciudad de Alicante: Fogueres de Sant Joan, Semana Santa, Moros y Cristianos, Fiestas en Barrios y Partidas y Tradicionales.

Los Claveles, último premio 'José Ángel Guirao' 2023. AA

Durante el transcurso de la gala 'Festers d'Alacant' también se concederá el premio 'José Ángel Guirao', competencia exclusiva del Ayuntamiento de Alicante. Los galardones consistirán en un trofeo artístico por cada categoría y modalidad.

Requisitos de candidatura

La trayectoria de las personas o colectivos nominados, la consecución de un hito o un hecho reciente de relevancia serán algunos de los elementos que valoren los integrantes del jurado a la hora de emitir su fallo.

Estará compuesto por concejales del Ayuntamiento de Alicante, representantes de las distintas fiestas de la ciudad, con presencia en la Gala, y de dos personas con reconocida trayectoria en el ámbito festero alicantino.

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Las candidaturas, sin que se establezca un número máximo, podrán ser presentadas por la concejalía de Fiestas y las federaciones y asociaciones festeras inscritas en el Registro de Sedes Festeras Tradicionales de Alicante.

Los integrantes del jurado se reunirán por vez primera a la conclusión del plazo de presentación de candidaturas para analizarlas y decidir las finalistas. Serán un máximo de tres por cada una de las categorías y modalidad. En una segunda reunión, decidirá las ganadoras. Estas se harán públicas en el transcurso de la Gala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La suspensión de clases en 13 municipios por las lluvias y tormentas este martes afecta a más de 39.000 alumnos
  2. 2 Lista de municipios de Alicante con alerta naranja y amarilla este martes por las lluvias y tormentas
  3. 3 Las tormentas ya acumulan cerca de 110 litros por metro cuadrado en el interior y litoral de Alicante
  4. 4 El aeropuerto de Alicante-Elche se queda sin cuatro vuelos semanales a Islandia tras el cierre de una aerolínea
  5. 5 La Aemet eleva la alerta naranja a toda la provincia de Alicante por lluvias que podrán dejar más de 140 litros por m2
  6. 6 ¿Por qué Torrecilla sigue al frente del Hércules?
  7. 7 Alicante cierra playas y parques por la alerta naranja mientras refuerza la seguridad nocturna
  8. 8 Este municipio de Alicante aumenta casi un 500% las multas por tirar basuras
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este lunes 29 de septiembre
  10. 10 El temporal deja vuelos con retraso y desvíos al aeropuerto de Alicante-Elche

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La gala 'Festers d'Alacant' vuelve al Teatro Principal: candidaturas y novedades

La gala &#039;Festers d&#039;Alacant&#039; vuelve al Teatro Principal: candidaturas y novedades