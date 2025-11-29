Reabren al tráfico los cuatro carriles de la ronda del castillo de Alicante por Navidad La calle Vazquez de Mella ha permanecido con limitaciones desde julio por obras en la red de saneamiento | Después de las fiestas se cerrará para actuaciones en la mediana

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:55 | Actualizado 12:44h.

Alicante ha recuperado este viernes la circulación en uno de los viales más transitados de la ciudad. La ronda del castillo de Santa Bárbara ha reabierto al tráfico este 28 de noviembre, al menos de manera temporal. Hasta después de Navidad esta vía, que une la avenida de Dénia con el centro de Alicante, recuperará la normalidad. La zona ha permanecido afectada desde mediados de julio por las obras de renovación del saneamiento urbano en la calle Vázquez de Mella.

Según han explicado desde el Ayuntamiento de Alicante, las obras están prácticamente finalizadas. Por eso, para facilitar el acceso y salida al centro de la ciudad, se reabre al tráfico toda la Navidad. Después de las fiestas se realizará un nuevo corte parcial para llevar a cabo los trabajos de terminación de la mediana y otros elementos.

El cierre comenzó el 17 de julio con la eliminación de la mediana que dividía la calzada y supuso el arranque del gran corte de tráfico del verano. Aquel día, los conos ocuparon el tramo comprendido entre el acceso desde el centro de la ciudad y la rotonda del Marq, dando paso a una primera fase marcada por la supresión de los carriles centrales en ambos sentidos. El retraso inicial en la tramitación de uno de los documentos obligó entonces a posponer el inicio de los trabajos durante cuatro días, aunque la incidencia no alteró la planificación global.

La calle reabierta al tráfico. Miriam Gil Albert

A partir de ahí, la circulación quedó limitada a los carriles más próximos a las fachadas mientras Aguas de Alicante acometía la renovación de las canalizaciones, una obra que se ha prolongado durante todo el verano y que ha alcanzado su fase final este otoño. Las restricciones han afectado también a las calles que desembocan en Vázquez de Mella, entre ellas Torres Quevedo, García Gutiérrez, Indalecio Prieto o Doctor Sapena, que han sufrido desvíos y alteraciones puntuales de paso.

Fin de unas obras que han marcado la movilidad de la zona

Con la reapertura de este 28 de noviembre, vecinos y comercios recuperan la normalidad de cara a la campaña de Navidad y dicen adiós a meses de restricciones en el tráfico. También los conductores recuperan por fin la circulación habitual en una de las principales vías de conexión hacia el Castillo y la zona del Marq, así como el transporte público que cuenta en este víal con uno de sus principales accesos al centro. Al menos de cara al próximo mes.

Los trabajos, realizados por Aguas de Alicante, han permitido modernizar la red de saneamiento y preparar el trazado para futuras actuaciones de mejora en la movilidad del entorno. Estaba previsto que acabaran sobre el 30 de septiembre, finalmente se han retrasado y finalizarán definitivamente después de las vacaciones.

