Las fiestas tradicionales de Alicante celebran su II Gala bajo el lema 'Vivencias' La Federación de Fiestas Tradicionales de Alicante reconocerá a las peñas, comisiones y entidades que mantienen vivas las tradiciones populares

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 31 de octubre 2025, 16:41 Comenta Compartir

La Federación de Fiestas Tradicionales de Alicante ha anunciado la celebración de su II Gala anual, un encuentro que reunirá el próximo sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Restaurante Juan XXIII a representantes de las principales fiestas históricas de la ciudad. El evento, que se celebra bajo el lema 'Vivencias', pretende convertirse en un punto de encuentro entre las distintas federaciones, comisiones y entidades que mantienen viva la esencia festera alicantina.

El presidente de la Federación, Vicente Giner, ha explicado que esta gala «quiere rendir homenaje a todas las personas que, desde el anonimato o la entrega diaria, trabajan para que nuestras fiestas sigan creciendo y se transmitan de generación en generación».

Reconocimientos y premios

Durante la velada se entregarán los galardones Integración Social 2025, Peña Ejemplar 2025, Comisión Ejemplar 2025 y Corazón de Fiestas 2025, junto a los premios Tradicionales 2025, Mejor Llibret 2025 y Mejor Calle Tradicional 2025.

Ampliar Calle decorada en las fiestas de San Gabriel. Miriam Gil Albert

Estos reconocimientos buscan poner en valor el compromiso, la creatividad y la implicación de los colectivos que participan activamente en la organización y promoción de las fiestas tradicionales de Alicante.

La Federación ha querido destacar el auge y renovación que viven las fiestas en los últimos años, con la incorporación de gente joven que apuesta por mantener vivas las costumbres y fortalecer el sentimiento de pertenencia a los barrios.

La entidad, integrada por las fiestas del Porrate de San Antón, Cruces de Mayo de Santa Cruz, San Gabriel, Tabarca, San Roque y Raval Roig, continúa consolidándose como un espacio de coordinación y defensa de la cultura festiva alicantina.

«Cada fiesta es una historia compartida, una parte de nuestra identidad que no podemos perder», subraya Giner.

Temas

Fiestas tradicionales