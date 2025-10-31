Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Poalà en las fiestas del Raval Roig. Miriam Gil Albert

Las fiestas tradicionales de Alicante celebran su II Gala bajo el lema 'Vivencias'

La Federación de Fiestas Tradicionales de Alicante reconocerá a las peñas, comisiones y entidades que mantienen vivas las tradiciones populares

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:41

La Federación de Fiestas Tradicionales de Alicante ha anunciado la celebración de su II Gala anual, un encuentro que reunirá el próximo sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Restaurante Juan XXIII a representantes de las principales fiestas históricas de la ciudad. El evento, que se celebra bajo el lema 'Vivencias', pretende convertirse en un punto de encuentro entre las distintas federaciones, comisiones y entidades que mantienen viva la esencia festera alicantina.

El presidente de la Federación, Vicente Giner, ha explicado que esta gala «quiere rendir homenaje a todas las personas que, desde el anonimato o la entrega diaria, trabajan para que nuestras fiestas sigan creciendo y se transmitan de generación en generación».

Reconocimientos y premios

Durante la velada se entregarán los galardones Integración Social 2025, Peña Ejemplar 2025, Comisión Ejemplar 2025 y Corazón de Fiestas 2025, junto a los premios Tradicionales 2025, Mejor Llibret 2025 y Mejor Calle Tradicional 2025.

Calle decorada en las fiestas de San Gabriel. Miriam Gil Albert

Estos reconocimientos buscan poner en valor el compromiso, la creatividad y la implicación de los colectivos que participan activamente en la organización y promoción de las fiestas tradicionales de Alicante.

La Federación ha querido destacar el auge y renovación que viven las fiestas en los últimos años, con la incorporación de gente joven que apuesta por mantener vivas las costumbres y fortalecer el sentimiento de pertenencia a los barrios.

La entidad, integrada por las fiestas del Porrate de San Antón, Cruces de Mayo de Santa Cruz, San Gabriel, Tabarca, San Roque y Raval Roig, continúa consolidándose como un espacio de coordinación y defensa de la cultura festiva alicantina.

«Cada fiesta es una historia compartida, una parte de nuestra identidad que no podemos perder», subraya Giner.

