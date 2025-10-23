'Terra de festes' (À Punt) promueve la riqueza cultural y festiva de Benejúzar Este viernes a las 22:30 horas, el programa lleva a la pantalla las celebraciones patronales de este pueblo alicantino

P.S. Alicante Jueves, 23 de octubre 2025, 16:17

Terra de festes, el programa de À Punt, visita cada semana tres pueblos y nos acerca todos los detalles de las fiestas patronales y de la gente que participa. Este viernes 24 de octubre, a las 22:30 horas, el equipo festero se traslada al pueblo alicantino de Benejúzar, así como a La Pobla de Vallbona (Camp de Túria), y Fanzara (el Alto Millares).

Quien ha asistido a la espectacular Romería de la Virgen del Pilar de Benejúzar es la reportera Mari Carmen Montes. Allí compartió la emoción y la ilusión de los miles de peregrinos que se acercan a este municipio del Bajo Segura cada 12 de octubre desde el año 1939. A les 9:00 horas llegará uno de los momentos más especiales, la llegada de la imagen de la Pilarica entre las ovaciones de los asistentes.

Una vez empieza la romería, se unen las carrozas, con las representantes de la fiesta.: la 'maña mayor', la 'mañica mayor' y sus 'mañes de honor'. Y llegados al Santuario, la misa 'baturra' y los bailes tradicionales pondrán la cereza al pastel de una intensa jornada acompañando a la Pilarica hasta el espacio donde descansa la imagen durante el año.

Ampliar Las fiestas patronales de la Pobla de Vallbona. TA

Las fiestas patronales de la Pobla de Vallbona se llenan de gente y fiesta. El presentador de Terra de festes, Ferran Cano, se ha entrevistado con el alcalde, Abel Martí, y con «Chiquitín», de Pirotecnia del Mediterráneo, para que nos cuenten todos los detalles de los actos y de las mascletaes.

El reportero Ernesto Peretó será el encargado de trasladarnos el tradicional pasacalles que reúne las reinas infantiles y mayores y el clavario mayor. Será también testigo de la misa mayor y la procesión en honor de la patrona, la Virgen del Rosario. Y bailaremos al ritmo de los gigantes y cabezudos que acompañan la imagen.

La reportera ha comprobado a Fanzara que la lluvia no desluce las fiestas que se celebran en honor al Santo Sepulcro, la Virgen de Montserrat y San Roque. Con la charanga Xacamin animando, participa en la comida del Día de los Jóvenes y nos muestra la mocadorà, o la panyoletà, como dicen los locales, uno de los momentos más divertidos y esperados por los festeros.

En cuanto a los actos taurinos, la jornada también estará marcada por la improvisación. Sin posibilidad de que llegara la ganadería contratada, la organización aún conseguirá mantener viva la tradición taurina del pueblo por fiestas.