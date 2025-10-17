Éxito solidario en Alicante: la carrera de la Policía Nacional recauda 29.000 euros para la Asociación de Esclerosis Múltiple El evento 'Ruta 091' refuerza el compromiso del Cuerpo con la sociedad alicantina y con las iniciativas que promueven la solidaridad y el apoyo a las personas que mas lo necesitan

El comisario jefe provincial de Alicante hace entrega del cheque solidario a la presidenta de Adema.

Alejandro Hernández Alicante Viernes, 17 de octubre 2025, 12:44

La carrera solidaria 'Ruta 091' de la Policía Nacional celebrada el pasado septiembre ha sido todo un éxito. En total, se han recaudado 29.001,99 euros, que han ido destinados íntegramente a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (Adema).

El comisario jefe provincial de Alicante, Manuel Lafuente, ha sido el encargado de entregar el cheque solidario a la presidenta de Adema en un acto celebrado en la Comisaría Provincial de Alicante la mañana de este viernes, 17 de octubre.

En agradecimiento, la organización ha obsequiado al comisario jefe provincial con una placa conmemorativa en la que nombra a la Policía Nacional «miembros honorarios» de Adema. También ha entregado regalos a los agentes de la delegación de Participación Ciudadana, fuguras claves en la organización del evento.

Momentos del acto celebrado este viernes en la Comisaría Provincial de Alicante. Shootori

La carrera solidaria 'Ruta 091' refuerza el compromiso de la Policía Nacional con la sociedad alicantina y con las iniciativas que promueven la solidaridad y el apoyo a las personas que mas lo necesitan.

